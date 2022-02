Lakers setzen auf Einheimische

Rapperswil. (PM SCRJL) Die beiden Einheimischen Robin Ramsauer und Mats Alge erhalten bei den Lakers ihre ersten Profiverträge. Die jungen Stürmer gehören in Zukunft...

Rapperswil. (PM SCRJL) Die beiden Einheimischen Robin Ramsauer und Mats Alge erhalten bei den Lakers ihre ersten Profiverträge.

Die jungen Stürmer gehören in Zukunft zum erweiterten Kader des NL-Teams. Beide haben einen Einjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Jahre unterschrieben.

Der 19-jährige Robin Ramsauer hat in dieser Saison seine ersten drei Spiele mit dem SCRJ in der National League absolviert. Dazu kommt der Stürmer auf bisher 7 Einsätze beim HC Thurgau in der Swiss League. Der Einheimische hat seine gesamte Junioren-Laufbahn bei den Lakers durchlaufen und ist mit 79 Punkten (44 Tore, 35 Assists) aus 29 Spielen Topskorer der U20, deren Meisterschaftsbetrieb wegen Corona lange unterbrochen war und nun mit der Masterround wieder aufgenommen wird.

Mit Mats Alge haben die Lakers ein weiteres Eigengewächs unter Vertrag genommen. Der 18-jährige Stürmer ist gleich neben der St.Galler Kantonalbank Arena aufgewachsen und hat die letzten vier Jahre im Nachwuchs des EV Zug verbracht. In der laufenden Saison wird er bei den Zentralschweizern hauptsächlich in der Swiss League bei der EVZ Academy eingesetzt. Alge ist auf sämtlichen Nachwuchsstufen für die jeweiligen Nationalteams aufgeboten worden und hat unter anderem auch die U18 WM bestritten.