Krefeld Pinguine nehmen am Rosenmontagszug teil – Karnevals-Spieltag am Freitag

Die Krefeld Pinguine nutzen ihre spielfreie Woche in der DEL2 und nehmen am Montag, 12. Februar erstmals seit zehn Jahren mit einem eigenen Wagen am Krefelder Rosenmontagszug teil.

Ab 12:11 Uhr bewegt sich der Rosenmontagszug vom Sprödentalplatz hin zum Seidenweberhaus, wo er gegen 15:30 Uhr sein Ende findet. Der Zug wird begleitet von KEV-Spielern, Mitarbeitern der Geschäftsstelle und freiwilligen KEV-Helfern.

Simon Arens, Eventkoordinator der Krefeld Pinguine: „Wir freuen uns, nach vielen Jahren der Abstinenz wieder aktiv am Krefelder Karneval teilzunehmen. In den letzten Jahren haben wir in der fünften Jahreszeit immer wieder gerne den Jecken und Narren eine Bühne geboten, um den Brauchtum in unsere Stadt zu tragen. Nun sind wir wieder mittendrin und gespannt auf die Reaktion der Besucher des Rosenmontagszugs.“

Die Krefeld Pinguine bedanken sich herzlich bei allen Partnern, Sponsoren und Helfern, die unsere Teilnahme an dem Krefelder Rosenmontagszug möglich machen. Ein besonderer Dank gilt der Prinzengarde Krefeld für die Bereitstellung und den Kempener Werbejungs für die Gestaltung unseres Wagens.

Karnevalsspieltag gegen Eispiraten Crimmitschau

Das Heimspiel der Pinguine am Freitag, 09. Februar ab 19:30 Uhr steht derweil ebenfalls ganz im Zeichen des Karnevals. Zu Gast sind unter anderem das Prizenpaar der Stadt Krefeld sowie die Karnevalsgesellschaft Verberg, die die Zuschauer in der ersten Drittelpause mit einer Tanzvorstellung unterhält.

Die Pinguine ermutigen alle Gäste verkleidet ins Stadion zu kommen. Hierbei muss jedoch die Hausordnung der YAYLA Arena eingehalten werden. Demnach sind jegliche Accessoires, insbesondere Waffen ähnliche Utensilien verboten.