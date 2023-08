2:1 Derbysieg gegen die DEG! Krefeld Pinguine stehen im Finale ihres Turniers um den Seidenstadt Cup

Artikel anhören Krefeld. (RS) Nach dem ersten Testspiel der Pinguine gegen Frankfurt, stand am Freitagabend im Rahmen des Seidenstadt Cup ein weiteres Spiel gegen...

Krefeld. (RS) Nach dem ersten Testspiel der Pinguine gegen Frankfurt, stand am Freitagabend im Rahmen des Seidenstadt Cup ein weiteres Spiel gegen ein Team aus der DEL auf dem Plan.

Nach Aussage von Krefelds Headcoach Boris Blank hat man sich bewusst für Vergleiche mit DEL-Clubs entschieden. Seine Mannschaft soll sich an das schnellere und aggressivere Spiel aus der höheren Liga gewöhnen.

Die Fans in der Arena sahen ein flottes und unterhaltsames erstes Drittel in dem das Heimteam klar spielbestimmend war. Die Gäste kamen hauptsächlich während ihrer drei Überzahlsituationen zu Chancen.

Lediglich auf dem Videowürfel war nach gespielten 20 Minuten kein Vorteil erkennbar.

Im weiteren Spielverlauf kam auch Düsseldorf besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend vor Felix Bick im Pinguine Tor aufzutauchen. Der Neu-Pinguin Eric Gotz spielte in der 34. Minute einen haarsträubenden Fehlpass an der gegnerischen blauen Linie, der OˋDonnell einen Alleingang ermöglichte, den dieser zum etwas glücklichen Führungstreffer der DEG nutzen konnte.

Die größte und letzte Chance zum Ausgleich bot sich den Seidenstädtern kurz vor der Schluss-Sirene, als der ehemalige Krefelder Kapitän Ankert, jetzt in Diensten der DEG, auf die Strafbank musste. Boris Blank setzte alles auf eine Karte, nahm Bick für einen weiteren Feldspieler vom Eis.

Das Bully wurde gewonnen, Ruutu passte auf MacDonald, der Hane im Tor der Gäste zum Ausgleich überwinden konnte.

So ging es in die Verlängerung, in der die DEG eine Gelegenheit in Überzahl verstreichen lassen musste, da sich die Spieler in Schwarz und Gelb tapfer gegen die Niederlage wehrten.

18 Sekunden vor dem Spielende musste DEG-Stürmer Gogulla auf die Strafbank und die Pinguine machten es kurz und schmerzlos. Erneuter Bullygewinn, Querpass – Siegtreffer durch Josh MacDonald.

Das nächste Spiel der Seidenstädter findet am Sonntag um 17 Uhr gegen den Sieger aus der morgigen Begegnung zwischen Bremerhaven und Slovan Bratislava statt.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) n.V.

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Buschmann, Adam; Ehrhoff, Riefers; Trinkberger, Gotz; Leitner, Söll – Kuhnekath, Weiß, Cerny; MacDonald, Matsumoto, Ruutu; Niederberger, Kretschmann, Miller; Krymskiy, Wagner, Niedenz.

Trainer: Boris Blank

DEG: Hane (Haukeland) – Ebner, McCrea; Akdag, Mebus; Wirth, Ankert; Geitner – Gogulla, Varone, Clark; OˋDonnell, Svensson, Ehl; Üffing, Olischefski, Roßmy; Eham, Blank, Borzecki.

Trainer: Thomas Dolak

Statistik:

Tore: 0:1 (33:13) OˋDonnell (Svensson), 1:1 (57:58) MacDonald (Ruutu) PP6-4, 2:1 (64:48) MacDonald (Ehrhoff/Ruutu) PP5-4,

Strafminuten: Pinguine 10, DEG 10

Schiedsrichter: Hoppe/Todam

Zuschauer: 3.178

