Krefeld Pinguine kassieren eine 2:7 Derbyklatsche gegen KÃ¶ln – Schymainski: „Es fehlt alles“

Krefeld.(RS) Nach dem Derby ist vor dem Derby und so kamen nach der DEG am vergangenen Mittwoch heute die Kölner Haie in die Yayla Arena.

Die Haie sind mit sechs Punkten aus ihren bisherigen drei Spielen sehr gut gestartet. Für die Pinguine stand nach vier Spielen immer noch eine Null auf der Habenseite.

Bereits in der ersten Minute leisteten sich die Krefelder einen Wechselfehler, welchen die Haie gleich böse bestraften. Nur 10 Sekunden benötigten sie für den Gewinn des Bullys, Rückpass auf Maury Edwards und dessen Schuss ins Glück. Der einzige sauber gespielte Angriff der Seidenstädter im ersten Abschnitt war in der 5. Minute von Erfolg gekrönt. Über Bappert und Laurin Braun landete die Scheibe im Slot auf der Kelle von Martins Karsums, der nicht lange fackelte und zum Ausgleich einschoss. In der 12. Minute stellten die Kölner die Zeichen wieder Richtung Sieg. Maury Edwards zog wieder von der blauen Linie ab, sein Schuss rutschte unter Belov hindurch Richtung Torlinie. In die Rettungsaktion eines Krefelder Verteidigers hielt Matsumoto seine Kelle und von dort prallte sie ins Tor.

Im Mittelabschnitt wurde erneut deutlich woran es bei den Niederrheinern mangelt. Man muss sehr viel arbeiten, um wenige Chancen zu kreieren. Und hat man welche erarbeitet, dann fehlt es an der Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. So konnte man zwar durch Laurin Braun einen Treffer (38.) erzielen, die Kölner konnten jedoch mit TrefferN durch F. Tiffels (27.), Barinka (37.) und Marcel Müller (40.) in diesem Abschnitt auf 5-2 davon ziehen.

Zum Schlussabschnitt wechselte Trainer Mihails Svarinskis seinen Torhüter. Für Sergei Belov kam, wie bereits gegen die DEG, Nikita Quapp zwischen die Pfosten. Der 17- jährige sah sich gleich einem Überzahlspiel der Haie gegenüber, konnte aber die ersten Scheiben gut parieren. Doch kaum war die Unterzahl überstanden, war auch Quapp geschlagen. Dominik Tiffels fand die Lücke im kurzen Eck zum 6-2 (43.) aus Sicht der Domstädter. Luca Dumont vollstreckte die gute Vorarbeit von Oblinger zum 7-2 (49.). Kölns Torhunger war damit gestillt.

So bleibt man in Krefeld auch im fünften Spiel ohne Punktgewinn. Bis zum nächsten Spiel am 09.01.2021 gegen Bremerhaven bleiben jetzt sechs Tage in denen man wohl an so einigem Arbeiten muss. Egal ob Überzahl, Unterzahl oder bei ausgeglichener Stärke auf dem Eis, es mangelt in allen Spielsituationen.

Kapitän Martin Schymainski äußerte sich nach dem Spiel bei Magenta Sport ähnlich: „Man kann sich viel vornehmen, aber die Ergebnisse sagen etwas ganz anderes. Das reicht einfach überhaupt nicht. Wir nutzen die Chancen vorne nicht, wir schmeißen Pucks zu leicht weg, wir sind nicht hart am Mann. Es fehlt alles“, so der sichtlich enttäuschte 34- jährige, der seit nunmehr neun Jahren wieder das Krefelder Trikot trägt.

Für die Haie geht es bereits am Freitag weiter, dann treffen in Berlin mit den Eisbären und den Haien die beiden punktbesten Teams der Nordgruppe aufeinander.