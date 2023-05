Krefeld Pinguine holen sich Top-Stürmer vom DEL2-Champion Ravensburg

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine nehmen den kanadischen Stürmer Josh MacDonald unter Vertrag. Der 29-Jährige stand zuletzt bei den Ravensburg Towerstars unter Vertrag...

Der 29-Jährige stand zuletzt bei den Ravensburg Towerstars unter Vertrag und konnte auf dem Weg zur DEL2-Meisterschaft in der abgelaufenen Saison in 67 Spielen 61 Punkte (30 Tore, 31 Vorlagen) erzielen.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Josh MacDonald bringt Qualitäten in unser Lineup, die wir in der vergangenen Saison nicht im Kader hatten. Sein Skillset macht ihn zu einer guten Verstärkung für unser Powerplay. Insbesondere an der Half-Wall auf dem Flügel hat er eine Stärke, die wir dringend gesucht haben. Wir freuen uns darauf, ihn bei uns in Krefeld spielen zu sehen!“

Josh MacDonald: „Ich freue mich darüber in der kommenden Saison Teil der Krefeld Pinguine zu sein. Ich habe hier die Möglichkeit in einer Mannschaft mit talentierten Stammkräften zu spielen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Die Meisterschaft in der DEL2. Ich blicke mit Vorfreude auf meine neue Herausforderung und kann es kaum erwarten Teil der Mannschaft zu sein.“

MacDonald, in London, Ontario, Kanada geboren, verbrachte seinen Juniorenkarriere in der höchsten nordamerikanischen Nachwuchsliga CHL bei den Barrie Colts und den Peterborough Petes jeweils in der OHL. Über die ECHL (Utah Grizzlies, Rapid City Rush und Quad City Mallards) wagte der Linksschütze 2018 zum ersten Mal den Schritt nach Europa bei Stjernen Hockey in Norwegen. Nach einer weiteren Saison in Nordamerika für die Reading Royals in der ECHL und Lehigh Valley Phantoms in der AHL kehrte der Flügelstürmer nach Europa zurück. Für Sønderjysk Elitesport und die Aalborg Pirates war MacDonald in zwei Spielzeiten in Dänemark tätig, bevor er seit 2021 bei den Towerstars anheuerte.

