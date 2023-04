Krefeld Pinguine holen das nächste Eigengewächs nach Hause

Die Krefeld Pinguine können des nächste KEV-Eigengewächs zurück an die Westparkstraße lotsen. Christian Kretschmann kehrt nach sechs Jahren zu den Pinguinen zurück. Der 30-...

Die Krefeld Pinguine können des nächste KEV-Eigengewächs zurück an die Westparkstraße lotsen. Christian Kretschmann kehrt nach sechs Jahren zu den Pinguinen zurück. Der 30- jährige Stürmer konnte in der abgelaufenen Saison mit den Bayreuth Tigers den Abstieg in die Oberliga verhindern und war daran mit 39 Punkten (14 Tore, 25 Vorlagen) in 60 Spielen maßgeblich beteiligt.

Peter Draisaitl: „Christian Kretschmann ist ein Spielertyp, den wir dringend benötigen. Er ist im Lineup flexibel einsetzbar und kann viele verschiedene Rollen erfüllen. Er ist auf beiden Seiten des Eises ein starker Arbeiter und kann sowohl auf den Flügeln als auch in der Mitte eingesetzt werden. Kurzum: Er ist ein verlässlicher Spieler für 5 gegen 5 und die Special Teams. Seine lokale Verbundenheit und die Identifikation mit den Pinguinen sind natürlich das Sahnehäubchen.“

Christian Kretschmann: „Ich freue mich, zurück in Krefeld zu sein. Mein privater und persönlicher Fokus liegen hier. Die Pinguine verfolgen ein klares Ziel und haben eine genaue Vision, wie sie dieses erreichen wollen. Das hat Krefeld auch unter sportlichen Gesichtspunkten sehr interessant gemacht. Zudem darf man die Kulisse nicht unterschätzen. Ich kann kaum erwarten wieder vor diesen einzigartigen Fans zu spielen, die nicht nur in der DEL2 sondern auch in der DEL zu den lautstärksten gehören. Ich werde das Beste geben, um meine Stärken als Zwei-Wege-Stürmer auf beiden Seiten des Eises auszuspielen.“

Kretschmann durchlief beim KEV 81 alle Altersklassen und gab im Pinguine-Trikot in der Saison 2011/12 sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach fünf Spielzeiten als Stammkraft beim KEV zog es den gebürtigen Mönchengladbacher nach Augsburg und Düsseldorf, ehe sein Weg in die DEL2 mündete. Dort war der Rechtsschütze für die Dresdner Eislöwen, die Löwen Frankfurt und die Bayreuth Tigers. Zu seiner internationalen Vita gehören ebenfalls Einsätze in den Junioren-Nationalmannschaften inklusive Teilnahmen an der U18- sowie U20-Weltmeisterschaften.

