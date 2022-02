KÃ¶nigsbrunn trennt sich von Trainer Andy Becher

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn und Trainer Andy Becher gehen künftig getrennte Wege. Nach intensiver Diskussion der Verantwortlichen beschloss der Vorstand der Brunnenstädter...

Nach intensiver Diskussion der Verantwortlichen beschloss der Vorstand der Brunnenstädter am Dienstag, die Zusammenarbeit mit dem Coach ab sofort zu beenden.

Die Niederlage am Sonntag war ausschlaggebend, aktuell stehen die Brunnenstädter nach fünf absolvierten Partien in der Play-down Runde mit zwei Siegen und nur fünf Punkten Ausbeute auf dem undankbaren vierten Tabellenplatz. Der Vorstand zog nun die Konsequenz aus der schwierigen Situation und will so einen Impuls setzen, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Die Entscheidung dazu fiel allerdings nicht leicht, für Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele war es aber nun an der Zeit zu handeln:

„Dieser Schritt war nicht leicht für uns. Andy Becher ist ein absoluter Eishockey-Fachmann mit enormer Zuverlässigkeit, Menschlichkeit und professioneller Einstellung. Er hat zu jeder Zeit 100% für den Verein gegeben und in vielen Bereichen Strukturen geschaffen, von denen wir noch lange profitieren werden. Nichtsdestotrotz wollen wir der Mannschaft für die entscheidenden Spiele nochmals ein Zeichen setzen und werden im Laufe der Woche eine Interimslösung für die verbleibenden Spiele erarbeiten. Ich wünsche Andy für die Zukunft nur das Allerbeste, er wird seinen Weg gehen.“