Knappe Niederlage in der letzten Minute – Die Riverkings starten die Ausbildungsinitiative 2023

Landsberg. (PM HCL) Im einzigen Spiel des Wochenendes trafen die Riverkings auswärts auf den EV Füssen.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Füssen hier im Laufe des Drittels ein Chancen Plus verzeichnen konnte. Landsberg aber auch mit einigen guten Chancen. Insbesondere Adriano Carciola scheiterte mehrmals am guten Füssener Torwart Hötzinger. In der neunten Minute nutzten die Hausherren einen Konter zur 1:0 Führung durch Bauer Neudecker. Nach einem schönen Alleingang von Walker Sommer konnten die Riverkings in der 17. Minute aber nicht unverdient ausgleichen. Allerdings lies sich der HCL nur knapp zwei Minuten später zum zweiten Mal zum 2:1 auskontern. Lukas Slavetinsky war diesmal der Torschütze.

Im das zweite Drittel arbeitete sich Landsberg buchstäblich wieder ins Spiel und zeigte jetzt auch mehr Körperspiel. Nach einigen guten Chancen die zunächst noch ungenützt blieben, war es abermals Walker Sommer, der nach einem schönen Pass von Nicolas Strodel mit einer superschnellen Bewegung zum 2:2 Ausgleich abschloss. In der 33. Minute konnte Nicolas Strodel dann sogar zur 3:2 für den HCL einnetzen. Er störte den Füssener Aufbau und vollende eiskalt. In den nächsten Minuten bis zur Pause war Landsberg war wieder etwas nachlässiger im Defensivverhalten und kam Füssen wieder besser ins Spiel.

Allerdings konnte man die Führung mit etwas Glück und einem starken Torwart Andreas Magg in die zweite Drittelpause retten.

Im letzten Drittel wogte das Spiel immer wieder hin und her. Nach knapp vier Minuten im letzten Drittel traf Julian Straub zum 3:3 Ausgleich. Danach vergab Frantisek Wagner einen Alleingang. Er scheitere an Hötzinger im Tor der Gastgeber. In einem am Schluss offenen Spiel stellten sich die Zuschauer bereits auf die Verlängerung ein, als knapp zwei Minuten vor Schluss Landsberg durch eine bei den Spielern umstrittenen Strafe in Unterzahl geriet. Und so kam es wie es kommen musste. Bauer Neudecker mit seinem zweiten Treffer besiegelte die äußerst unglücklich Landsberger Niederlage nach ordentlicher Leistung.

Weiter geht es nun am Freitag 10.02.23 um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SC Riessersee.

Zusammen mit der dem Hauptsponsor 3C Carbon Group AG, der Firma Assner Bau, der Firma Koop Diamanttechnik, dem Klinikum Landsberg und der Fachschule für Heilerziehungspflege Herzogsägmühle starten die Riverkings die Ausbildungsinitiative 2023. Alle oben genannten Firmen bieten jungen Menschen einen tollen Start in ihre berufliche Karriere und freuen sich darauf, individuell Bewerber bei ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten. Den gesamten Monat Februar werden sie im Stadion auf der Videowall und im Eingangsbereich, sowie auf der Internetseite und auf den Socialmedia Kanälen des HCL vertreten sein.

