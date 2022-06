Kloten: Meyer und Ness bleiben

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Stürmer Dario Meyer bekanntzugeben. Er bleibt für 2 weitere Saisons in der Flughafenstadt....

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Stürmer Dario Meyer bekanntzugeben.

Er bleibt für 2 weitere Saisons in der Flughafenstadt.

Der gebürtige Berner stiess im Januar 2021 per B-Lizenz zum EHC Kloten und spielt seither eine wichtige Rolle im Team. Er kam in der letzten Saison in 64 Spielen auf insgesamt 54 Skorerpunkte und leistete damit einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufstieg.

Auch der 29-jährige Martin Ness bleibt eine weitere Saison beim EHC Kloten.

Der grossgewachsene Center mit Wasserverdrängung brachte Ruhe und Kraft in die Mannschaft und festigte damit den erfolgreichen Abschluss unserer letzten Saison. Er wird auch in der nächsten Saison im Oberhaus eine wichtige Unterstützung für uns sein.