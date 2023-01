Kloten: Metsola und Zurkirchen verlängern

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten kann auch in der nächsten Saison auf sein bewährtes und starkes Torhüterduo zählen: Sowohl mit Sandro Zurkirchen als...

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten kann auch in der nächsten Saison auf sein bewährtes und starkes Torhüterduo zählen: Sowohl mit Sandro Zurkirchen als auch mit Juha Metsola wurde der Vertrag um je eine Saison verlängert.

Der Finne, der im Februar 34 Jahre alt wird, und der 32-jährige Zurkirchen teilen sich in dieser Saison die Aufgaben im Kloten-Tor auf. Auch wenn Metsola bisher mehr Partien absolviert hat, ist Zurkirchen nicht nur eine Nummer 2, sondern gleichwertiger Partner. Beide haben grossen Anteil am bisherigen Erfolg des EHC. “Zuri” kam auf die Saison 2021/22 nach Kloten, stieg mit dem Team auf und wird im Herbst in sein drittes Jahr mit dem EHC gehen. Er weist die Erfahrung aus 16 Jahren in der höchsten Liga der Schweiz auf.

Juha Metsola kommt mit seinen Massen (1,77 m/77 kg) zwar nicht als Riese daher – aber auf dem Eis belehrt er all die, die bei Goalies nur auf Körpergrösse schwören, eines Besseren. Der Goalie aus Tampere stiess auf diese Saison zum EHC, davor hatte er sich während sieben Jahren in der russischen KHL (Chabarowsk und Ufa) behauptet. 2018 gehörte er bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang zum Kader Finnlands.

Jordan Schmaltz weiter verletzt

Der Amerikaner Jordan Schmaltz fehlt dem EHC Kloten weiterhin, noch immer leidet er unter den Folgen einer Gehirnerschütterung, die er sich in der Vorbereitung (gegen Lugano) zugezogen hat. Ob der Verteidiger in dieser Saison noch zu Einsätzen kommen kann, ist nach wie vor offen.

42 Thema Videobeweis Beim Videobewies kam es jüngst zu Fehlentscheidungen. Sollten die Schiedsrichter in der DEL zusätzliche Unterstützung aus dem "Game-Center" in Neuss durch einen "Video-Referee" erhalten? 100% Ja, das wäre bei strittigen Szenen sinnvoll. Ja; Wenn genug Personal und Geld dafür vorhanden sind Nein, Fehler sind dadurch weiterhin möglich. Keine Meinung