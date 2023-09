Kein Klassenunterschied zwischen Bayreuth und Schweinfurt

Artikel anhören Bayreuth. (PM EHC) Bei sommerlichen Temperaturen bekamen die 240 Zuschauer ein kurzweiliges Vorbereitungsspiel geboten, bei dem gerade die jüngeren Spieler im Bayreuther...

Bayreuth. (PM EHC) Bei sommerlichen Temperaturen bekamen die 240 Zuschauer ein kurzweiliges Vorbereitungsspiel geboten, bei dem gerade die jüngeren Spieler im Bayreuther Kader einen überaus positiven Eindruck hinterließen.

Der EHC, der diese Begegnung noch ohne seine beiden Kontingentspieler bestritt, hatte zunächst die höheren Spielanteile und verzeichnete einige gute Chancen. Doch es waren die Gäste aus Schweinfurt, die in der 15. Minute in Führung gingen. Es dauerte jedoch nur 20 Sekunden, ehe U20 Spieler Ilias Burbach den Ausgleich erzielen konnte. Damit ging es dann auch in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt waren die Bayreuther weiter tonangebend. Daher war der Führungstreffer durch Rückkehrer Sidney Kübler in der 26. Minute überaus verdient und auch das 3:1 nach 28 Minuten durch Youngstar Yannis Steffens entsprach durchaus dem Spielverlauf. Die Gäste nahmen daraufhin eine Auszeit, sortierten sich neu und konnten postwendend wieder auf 3:2 verkürzen, 29 Minuten waren gespielt. Von da sahen an die Zuschauer ein recht ausgeglichenes Spiel, weitere Tore fielen bis zur nächsten Pause nicht mehr.

Im Schlussdrittel waren die Gäste bemüht, die Partie noch zu drehen und erzielten kurz nach Wiederbeginn den 3:3 Ausgleich. Doch die EHC-Mannschaft legte einen sehr ordentlichen Auftritt hin und hielt stark dagegen. Es war kein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams zu erkennen, und so hatten beide Mannschaften die Möglichkeit zum Siegtreffer, in der regulären Spielzeit wollten aber keine Tore mehr fallen und so musste der Sieger im Penaltyschießen gefunden werden.

Hier zeigten sich die Bayreuther abgezockter und verwandelten ihre beiden Penaltys souverän, während den Schweinfurtern kein Treffer gelang. Somit ging der EHC letztlich verdient als Sieger vom Eis.

Zusammenfassend kann man von einem überaus gelungenen ersten Testspiel sprechen, in dem bei den Bayreuthern trotz der wenigen Trainingseinheiten im Vorfeld viele gute Ansätze erkennbar waren.

