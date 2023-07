Schweinfurt: Topscorer entscheidet sich für Wechsel in die Bayernliga – Kaderplanungen sind noch nicht abgeschlossen

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Nach der Verpflichtung von Tomas Kubalik als ersten Kontingentspieler für die bevorstehende Bayernliga-Saison, können die Mighty Dogs nun die zweite...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Nach der Verpflichtung von Tomas Kubalik als ersten Kontingentspieler für die bevorstehende Bayernliga-Saison, können die Mighty Dogs nun die zweite Kontingentstelle besetzen.

Mit dem gerade Mal 21-jährigen Tomas Cermak wechselt der Topscorer der abgelaufenen Regionalliga Nord in die Bayernliga.

Zuletzt war der Stürmer, der in Usti nad Labem geboren ist, bei den Icefigther in Salzgitter unter Vertrag und hatte in 26 Pflichtspielen eine beeindruckende Punkteausbeute. Verpflichtet wurde er bei den Icefighter, um den Topscorer zu ersetzen und dies tat er auch eindrucksvoll: 97 Scorerpunkte standen am Ende der Saison neben seinem Namen auf der Scorerliste, in der er 52 ( ZWEIUNDFÜNFZIG!) Tore schoss und 45 Vorlagen gab. Das gibt einen Schnitt von 3,73 pro Spiel – ein Wert, den sich die Verantwortlichen und auch die Fans in Schweinfurt wünschen.

Mit den Mighty Dogs ist es für Tomas Cermak seine zweite Station außerhalb von Tschechien. Zuvor war der bescheidene Linksschütze bei seinem Jugendverein HC Slovan, HC Pilzen U20 und SK Draci Bilina.

Die sportliche Leitung um Gerald Zettner ist sichtlich erfreut über die Verpflichtung des jungen Tschechen: „Uns war die Schwere der Aufgabe natürlich bewusst, unsere beiden Topscorer Dylan und Joey zu ersetzen. Angesichts des noch sehr jungen Alters von Tomas haben wir uns natürlich sehr intensiv mit ihm beschäftigt, ob er diesen Ansprüchen auch gerecht werden kann. Im Ergebnis haben wir dabei nur überaus positives Feedback bekommen und als Topscorer der Regionalliga Nord hat er bewiesen, dass er auch mit dem Erwartungsdruck umgehen kann. Dieser Eindruck hat sich für mich nach dem ersten persönlichen Kennenlernen bestätigt und mit seinem positiv verrückten Ehrgeiz hat er definitiv das Potential, die Erwartungen mehr als erfüllen.“

Im Interview: Tomas Cermak, Neuzugang aus Salzgitter

MD: Hallo Tomas – willkommen am Main bei den Mighty Dogs! Neben Tomas Kubalik wirst Du die zweite Kontingentstelle einnehmen. Kubalik scherzte darüber, dass er eher der Vorlagengeber ist. Somit dürftest Du der perfekte Abnehmer sein?

Tomas: Ich bevorzuge tatsächlich auch lieber das Passspiel. Sollte ich allerdings einen guten Pass bekommen, mach ich auch ganz gern das Tor. Tomas Kubalik und ich werden uns sicher gut verstehen auf dem Eis

MD: Tore selbst zu erzielen und/oder auch vorzulegen, scheint bei dir leicht von der Hand zu gehen. Allein in der letzten Saison hast Du 97 Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen gemacht – das macht ein Schnitt von 3,73 pro Spiel. Wurde es dir so leicht gemacht oder können sich unsere Fans auf einen Abschlussstarken jungen Tschechen freuen?

Tomas: Ob es mir leicht gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Ich möchte meinem Team helfen und dabei ist mir egal, wie viele Punkte ich selbst erziele. Priorität ist hier der Erfolg des gesamten Teams. Die Bayernliga wird die etwas stärkere Liga sein und da möchte ich mich eben beweisen und somit meinen nächsten Schritt in der Karriere gehen.

MD: Wie war dein erstes Jahr in Deutschland?

Tomas: Die ersten drei Monate waren hart wegen der Sprache und auch im privaten Bereich wie Amtsgänge. Mein letztjähriger Trainer war ebenfalls Tscheche und hat mir bei vielen privaten Angelegenheiten geholfen. Auch in der Kabine war das natürlich von Vorteil für mich. Zusätzlich war das sehr gute Klima innerhalb der Mannschaft auch hilfreich.

MD: Was war für dich ausschlaggebend, dass Du nach Schweinfurt wechselst?

Tomas: Wie bereits erwähnt, will ich mich in der Bayernliga beweisen und dies kann ich nun. Der Kontakt kam über meinen Agent zustande. Die Gespräche verliefen optimal und somit bin ich in der kommenden Saison ein Mighty Dog – ich freue mich darauf!

Somit ist bei den Mighty Dogs die zweite Kontingentstelle besetzt. Die Kaderplanung ist deshalb noch nicht abgeschlossen und man ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkung in der Verteidigung und im Sturm. Informationen zur Dauerkarte und den Preisen folgen in einem separaten Bericht.

