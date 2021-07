Kay Schweri unterschreibt bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den 24-jährigen Flügelstürmer Kay Schweri für die kommende Saison in der National League. Schweri spielte die vergangenen...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den 24-jährigen Flügelstürmer Kay Schweri für die kommende Saison in der National League.

Schweri spielte die vergangenen drei Jahre beim den SCRJ Lakers und einigte sich nun mit den Tigers auf einen Vertrag über eine Saison bis zum Frühling 2022.

Kay Schweri durchlief die Nachwuchsabteilung des EHC Kloten und wechselte 2015 für zwei Jahre in die kanadische Juniorenliga QMJHL zu den Sherbrooke Phoenix. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz spielte der ehemalige Junioreninternationale zwei Jahre für den Genève-Servette HC und zuletzt drei Saisons für die SC Rapperswil-Jona Lakers. In der vergangenen Saison erreichte Schweri in 40 Qualifikationsspielen insgesamt 15 Punkte (6 Tore und 9 Pässe). Er ist ausserdem mit den Lakers vergangenen Frühling bis in den Playoff-Halbfinal vorgestossen (4 Skorerpunkte in 11 Spielen).

«Kay hat letzte Saison insbesondere in den Playoffs starke Leistungen gezeigt. Sein Speed und seine Kreativität wird unser Offensiv-Spiel bereichern», sagt Sportchef Marc Eichmann.

Die SCL Tigers und Kay Schweri einigten sich auf einen Vertrag für die Saison 2021/22.