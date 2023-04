Kassel Huskies wehren den Matchpuck ab – Serie gegen den EC Bad Nauheim geht weiter

Kassel. (PM Huskies) Mit einem hart umkämpften 2:1 (1:0/1:0/0:1)-Heimsieg haben die Kassel Huskies den ersten Nauheimer Matchpuck im Halbfinale der DEL2-Playoffs abgewehrt. Die Schlittenhunde...

Kassel. (PM Huskies) Mit einem hart umkämpften 2:1 (1:0/1:0/0:1)-Heimsieg haben die Kassel Huskies den ersten Nauheimer Matchpuck im Halbfinale der DEL2-Playoffs abgewehrt.

Die Schlittenhunde dominierten die Partie über die vollen 60 Minuten, unterließen es aber erneut, die zahlreichen Torchancen früher in ein deutliches Ergebnis umzuwandeln. Tristan Keck und Jamie Arniel waren schließlich die goldenen Torschützen für die Huskies.

Huskies Coach Bo Subr hatte die Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel gleich auf mehreren Positionen umgestellt. Die zuletzt verletzt fehlenden Seigo und Detsch gaben ihr Debüt in der Playoffserie, McGauley wich auf die Tribüne und Tristan Keck nahm dessen Platz im Sturm um Weidner und Lowry ein. Und die Mannschaft schien den Ernst der Lage verstanden zu haben. Dominant von der ersten Minute, aber endlich auch mit dem Quäntchen Glück im Bunde, gingen die Huskies in die Partie. Als Tim Coffman bereits früh zum Strafschuss antreten durfte, schwante den 5.186 Fans in der Eissporthalle böses. Doch Kielly verhinderte den Rückstand und auf der Gegenseite war es eben jener Tristan Keck, der nur kurz danach das umjubelte 1:0 besorgte. Seigo hatte die Scheibe scharf vors Tor gespielt, wo der Ex-Nauheimer unhaltbar für Bick abfälschte. Arniel (16.) und Mieszkowski (20.) hätten dem Nervenkostüm weitere Linderung verschaffen können, doch es blieb beim 1:0.

Und auch im zweiten Drittel behielten die Nordhessen den Fuß auf dem Gaspedal. So war es absolut folgerichtig, dass Arniel nach feinem Rückpass von Kapitän Shevyrin am kurzen Pfosten auf 2:0 erhöhte (26.). Beinahe hätte Rückkehrer Hans Detsch frei vor dem Tor das 3:0 markiert, doch Bick hielt seine Mannen zu diesem Zeitpunkt bravourös im Spiel (28.). Dann kamen die Gäste besser in die Partie. In Überzahl war es Jordan Hickmott, der Jake Kielly zu einer tollen Parade zwang (31.). Und auch der obligatorische Kracher ans Gestänge sollte nicht fehlen. Lowry zielte kurz vor Drittelende zu genau und jagte die Hartgummischeibe an die Latte von Bicks Kasten (38.).

So blieb die Begegnung trotz der optischen Vorteile für die Nordhessen denkbar knapp. Im Schlussdrittel hätte Tomas Sykora bereits früh den Sack vermeintlich zu machen können, doch der Slowake scheiterte im Alleingang an Bick (42.). Also kam es wie es kommen musste: Jordan Hickmott schlenzte die Scheibe humorlos in Richtung Kielly und unter dem Blocker des Zerberus trudelte die Scheibe zum 2:1-Anschlusstreffer über die Linie (50.) Wie würden die Huskies reagieren? Nach kurzer Verunsicherung suchten die Schlittenhunde ihr Heil in der Offensive, doch erneut war es die Latte, die die Vorentscheidung in persona Lois Spitzner vertagte (55.). So gab es tatsächlich noch die gefürchtete Nauheimer Schlussoffensive. Mit dem zusätzlichen Feldspieler warfen die Mittelhessen nochmal alles nach vorne, doch Jake Kielly im Verbund mit seinen Vorderleuten hielten den Sieg fest.

Mit dem zweiten Sieg der Serie verkürzten die Huskies auf 2:3, müssen sich jedoch bereits am kommenden Ostermontag um 18:30 Uhr im Nauheimer Colonel-Knight-Stadion dem nächsten Matchball erwehren.

Tore

1:0 Keck (Faber, Seigo – 12. Min.)

2:0 Arniel (Shevyrin, Sykora – 26. Min.)

2:1 Hickmott (Coffman, Seifert – 50. Min.)

