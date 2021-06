Kassel Huskies verlieren ihren zweitbesten Scorer an den hessischen Dauerrivalen LÃ¶wen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen/Huskies) Die Löwen Frankfurt verstärken sich weiter. Vom Ligarivalen Kassel Huskies wechselt Ryon Moser in die Main-Metropole. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen...

Vom Ligarivalen Kassel Huskies wechselt Ryon Moser in die Main-Metropole.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass sich mit Ryon ein sehr variabler Spieler, der sowohl Außen-/ als auch Mittelstürmer spielen kann, entschieden hat, zu uns zu kommen. Ryon hat sich nach seinem schon sehr guten Start seiner Profikarriere in Freiburg in den letzten beiden Jahren in Kassel sehr gut weiterentwickelt und sowohl sein starkes Offensivpotential als auch seine sehr guten Allroundqualitäten gezeigt.“

Ryon Moser: „Ich bin glücklich, dass ich in der nächsten Saison für Frankfurt spielen werde. Ich will auf meiner Leistung der vorherigen Saison aufbauen und meiner neuen Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen. Hoffentlich werden wir vor den Löwen-Fans spielen können, denn ich weiß, wie viel Energie und Begeisterung sie in die Halle bringen.“

Ryon Moser war der zweitbeste Scorer im Team der Huskies – erzielte in 59 Spielen 65 Punkte (19 Tore / 46 Assists). Der in Alliston, Kanada, geborene Moser verfügt über 162 Spiele DEL2-Erfahrung. 2018/2019 waren die Wölfe aus Freiburg die erste europäische Station für den 1,83 m großen Stürmer – zuvor spielte er an der Universität in Lethbridge, Kanada sowie in der nordamerikanischen Juniorenliga WHL.

Ryon Moser verlässt die Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Nach zwei Jahren in Nordhessen wird Ryon Moser die Kassel Huskies verlassen. Der 29-Jährige wechselt innerhalb der DEL2.

Moser kam im Sommer 2019 vom EHC Freiburg an die Fulda. In 101 Spielen in blau-weiß markierte der Deutsch-Kanadier 98 Punkte.

Die Kaseel Huskies bedanken sich bei Ryon Moser für seinen Einsatz im Huskies-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.