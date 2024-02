Kassel Huskies prÃ¤sentieren neuen Cheftrainer

Kassel. (PM Huskies) Bill Stewart wird die Nachfolge auf der Trainerposition antreten. Der 66-jährige Kanadier bringt reichlich Erfahrung mit nach Nordhessen. Neben Trainerstationen in...

Kassel. (PM Huskies) Bill Stewart wird die Nachfolge auf der Trainerposition antreten.

Der 66-jährige Kanadier bringt reichlich Erfahrung mit nach Nordhessen. Neben Trainerstationen in Kanada, den USA, Österreich und der Schweiz, war Stewart überwiegend in der DEL aktiv (Krefeld Pinguine, Hamburg Freezers, Kölner Haie, Straubing Tigers) und feierte 2001 den DEL-Meistertitel mit den Adler Mannheim. 2018 kehrte er zu den Adlern zurück und war dort für das Scouting in Nordamerika zuständig. Erfahrungen in der DEL2 sammelte Stewart in Dresden (2016-2017) und Heilbronn (2021). Von 2021-2023 war Stewart wieder Cheftrainer in Mannheim, bevor er im vergangenen Sommer seine Trainerkarriere beendete. Für die Huskies kehrt der erfahrene Coach nun noch einmal hinter die Bande zurück und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit!

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Wir haben Bill verpflichtet, um unser Ziel zu erreichen. Er ist ein erfahrener Trainer und hat in der Vergangenheit bewiesen, wie man Meisterschaften gewinnt. Nun wird er die Richtung vorgeben, damit wir erfolgreich sind. Dafür muss jeder Einzelne mitziehen, allen voran die Spieler. Die gesamte Organisation hat unser großes Ziel im Blick – wir sind ein Team.“