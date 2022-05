Kassel Huskies geben Lizenzunterlagen bei Penny DEL und DEL2 ab

Kassel. (PM Huskies) In dieser Woche haben die Kassel Huskies die Bewerbungsunterlagen für den Aufstieg in die Penny DEL zur Saison 2023/24 vollständig und...

Kassel. (PM Huskies) In dieser Woche haben die Kassel Huskies die Bewerbungsunterlagen für den Aufstieg in die Penny DEL zur Saison 2023/24 vollständig und fristgerecht im Ligabüro in Neuss eingereicht.

Dazu wurden auch die Lizenzunterlagen für die DEL2 Saison 2022/23 termingemäß abgegeben. Christian Meerschiff nahm in Vertretung für beide Ligen die Unterlagen entgegen.

Des Weiteren wurden Lizenzunterlagen bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Penny DEL, ASNB Revisions & Treuhand GmbH, fristgerecht abgegeben.