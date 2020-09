Kassel: Erstes Vorbereitungsspiel angesetzt â€“ Mitte Oktober in Tilburg

Kassel. (PM Huskies) Nun ist auch das erste Vorbereitungsspiel terminiert: Am Sonntag, den 11. Oktober um 15 Uhr trifft die Mannschaft von Tim Kehler...

Kassel. (PM Huskies) Nun ist auch das erste Vorbereitungsspiel terminiert: Am Sonntag, den 11. Oktober um 15 Uhr trifft die Mannschaft von Tim Kehler in den Niederlanden auf die Tilburg Trappers.

Nachdem sich beide Teams bereits in der vergangenen Saison im Rahmen eines Testspiels in Kassel begegneten, steht nur der zweite Vergleich vom Top-Team der Oberliga Nord gegen die Schlittenhunde an.

Selbstverständlich wird die Partie unter den bestehenden Hygiene- und Kontaktvorschriften abgehalten. Fans der Huskies sind beim Gastspiel in Tilburg leider nicht erlaubt.

Neben dem Testspiel im Nachbarland, sind weitere auch weitere Vorbereitungsspiele für die Huskies angedacht. Wann, wie und unter welchen Voraussetzungen diese stattfinden, steht zurzeit aber noch nicht fest.