Justin Schrörs bleibt bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt seine nächste Kaderveröffentlichung zur Oberligasaison 23/24 bekannt. Torhüter Justin Schrörs bleibt ein Ice Dragons und geht...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt seine nächste Kaderveröffentlichung zur Oberligasaison 23/24 bekannt.

Torhüter Justin Schrörs bleibt ein Ice Dragons und geht somit in seine zweite Saison bei den Ostwestfalen.

Zur vergangenen Spielzeit folgte der 29jährige Goalie Chefcoach Milan Vanek und wechselte von den Dinslaken Kobras aus der Regionalliga zurück in den Profibereich. Bereits in der Testspielphase zeigte Justin Schrörs seine Paraden und feierte beim 3:0 über die Hannover Indians schnell seinen ersten Shutout. In der Hauptrunde blieb Justin Schrörs ohne Erkrankungen oder Verletzungen und verpasste somit keines der 56 Spiele. Insgesamt kam er auf 38 Einsätze, in denen er mehrfach wichtige Zähler für sein Team festhielt und mit seinen spektakulären Glanztaten einige Male in den Top 10 der Woche bei Sprade TV landete.

„Ich habe mich in Herford sehr gut eingelebt und fühle mich hier sehr wohl. In der letzten Saison gab es Höhen und Tiefen und die habe ich auch bei mir selbst natürlich gespürt. Ich möchte für mich persönlich versuchen, diese Tiefen zukünftig so kurz wie möglich zu gestalten, um so dem gesamten Team zu helfen, dass wir unser großes Ziel im nächsten Jahr schaffen – erstmals mindestens die PrePlayOffs zu erreichen. Jedes Spiel wird wieder bei Null anfangen und wir werden in jedes Spiel mit der Einstellung gehen, es gewinnen zu wollen. Dafür spielt man, dafür gehen wir gemeinsam auf das Eis. Ich hoffe, dass unsere Fans jetzt eine schöne Sommerpause haben, aber auch schon wieder heiß auf die kommende Saison sind. Ich freue mich jedenfalls wieder auf eine volle Hütte und das Klatschen unserer Fans an die Plexiglasscheiben“, blickt Justin Schrörs bereits nach vorne.

Der Herforder Eishockey Verein hofft wieder auf viele spektakuläre Paraden und ist froh, dass Justin Schrörs auch in der Spielzeit 23/24 das Trikot der Ice Dragons tragen wird.

7235 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.