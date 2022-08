Junger Verteidiger fÃ¼r die Rockets

Limburg. (PM Rockets) Nicht die letzten Kadernews, aber ein letzter junger Spieler aus der DNL für die kommende Saison, wechselt an den Diezer Heckenweg....

Limburg. (PM Rockets) Nicht die letzten Kadernews, aber ein letzter junger Spieler aus der DNL für die kommende Saison, wechselt an den Diezer Heckenweg.

Michael Brunner, geboren 2003 im niederbayrischen Bogen, kommt über den Nachwuchs, den EHC Straubing und der DNL U20 des EV Landshut, an die Lahn. In Landshut bekam der Verteidiger eine Förderlizenz für die Passau Black Hawks in der Oberliga Süd, bestritt dort seine ersten 10 Spiele im Seniorenbereich.

Die Gründe, warum die EGDL Brunner verpflichtet, erklärt Arno Lörsch: „Wir wollten bewusst noch einen weiteren jungen Verteidiger und Michi ist ein Spieler mit Perspektive, welcher eine gute Ausbildung beim EV Landshut genossen hat. Auch sein Agent bestätigte uns, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen ist, in den Seniorenbereich dauerhaft zu wechseln. Auch das Verhältnis zwischen Eishockey und Beruf passt für beide Seiten, so wird er die letzten Züge seiner Ausbildung bei unserem Sponsor, der Limburger Sicherheitstechnik, verbringen. Hierfür auch nochmals ein Dankeschön an Willi Lotz.“

Michael Brunner blickt positiv auf seine Zukunft in Diez: „Mit den Rockets habe ich ein Team in der Oberliga gefunden, welches sich mit jungen Spielern intensiv auseinandersetzt und fördern will. Dieses Vertrauen finde ich klasse und ich möchte dies auf dem Eis wiedergeben. Mein Ziel ist es zu fighten, die Playoffs zu erreichen und dann so weit zu kommen wie nur möglich. Ich erhoffe mir natürlich, dass ich mich verbessern werde, viel dazu lerne und daher denke ich, dass ich genau im richtigen Verein bin.“

Weitere Personalien werden in den nächsten Tagen folgen, bevor das Team ab Ende August das erste Mal zusammen trainieren wird.

Hier der bisherige Kader für die kommende Saison:

Tor: Jonas Vogt, Tim Stenger, Tommi Steffen

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Jan Wächtershäuser, Torben Reuner, Philipp Seckel , Noureddine Bettahar, Felix Fleischer, Michael Brunner

Sturm: Lauris Bajaruns, Sandis Zolmanis, Egils Kalns, Niko Lehtonen, Marcel Kurth, Paul König, Maximilian Herz, Noam Sherf, David Lademann, Nick Kardas