Junger TorhÃ¼ter fÃ¼r die Rockets

Limburg. (PM EG DL) Mit Jonas Vogt verstärkt ein junger Torhüter in der kommenden Saison die EG Diez Limburg. Der Weg führte den 19-Jährigen...

Limburg. (PM EG DL) Mit Jonas Vogt verstärkt ein junger Torhüter in der kommenden Saison die EG Diez Limburg.

Der Weg führte den 19-Jährigen über die Schüler-Bundesliga in die DNL U20 des EHC 80 Nürnberg und somit in die Oberliga Süd als Förderlizenzspieler zu den Höchststadt Alligators, bei denen er als 3. Torhüter in der vergangenen Saison 2 Spiele bestreiten durfte. Auch in der DEL Mannschaft der Nürnberg Ice Tigers durfte er bereits 3-mal als Backup agieren.

Jonas steht mit seinen 19 Jahren noch relativ am Anfang seiner Karriere und möchte sich nun weiterentwickeln, dazu sagt er: „Mit dem Wechsel nach Diez-Limburg erhoffe ich mir natürlich mehr Eiszeit und somit eine Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten. Ich möchte mich trotz meines jungen Alters als Goalie etablieren und zeigen, was ich kann.“

Der in Ludwigshafen geborene Vogt misst 1,88 m und fängt mit der linken Hand. Über seine Ziele am Heckenweg sagt er: „Ich möchte mithelfen, das Team vorwärtszubringen und es mindestens in die Pre-Playoffs zu schaffen, gerne auch ein Stück weiter. Aber nicht nur auf dem Eis möchte ich helfen, auch in der Kabine werde ich immer an einer guten und kameradschaftlichen Stimmung mitarbeiten.“

„Ein junger Torhüter mit Potenzial, welcher formbar ist. Ich freue mich, dass er mit an Bord ist“, kommentiert Trainer Andrej Teljukin die Neuverpflichtung der Rockets.