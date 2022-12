Joker treffen auf WÃ¶lfe und EislÃ¶wen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren trifft in an den nächsten zwei DEL2 Spieltagen auf die Selber Wölfe und die Dresdner Eislöwen. Dabei gastieren...

Dabei gastieren die Allgäuer am Freitag zunächst in Selb. Am Sonntag erwarten die Buron Joker dann die Dresdner Eislöwen in der energie schwaben arena.

Sonntag Heimspiel gegen Dresden

Am 24. Spieltag heißt es also Joker gegen Eislöwen. Das Team aus der Elbflorenz von Trainer Andreas Brockmann hat derzeit schon 23 Partien absolviert und dabei 32 Punkte eingesammelt. In der DEL2 Tabelle belegen die Sachsen den siebten Tabellenplatz. Spielbeginn in der energie schwaben arena ist um 17:00 Uhr.

Freitag Auswärtsspiel in Selb

Am 23. Spieltag reist der ESVK nach Selb. Die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller hat aktuell 28 Punkte auf dem Konto. Dabei haben die Oberfranken 22 Partien gespielt und liegen Platz in der DEL2 Tabelle auf dem elften Rang. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19:30 Uhr.

Der Joker Kader

Klar ist weiterhin, dass der ESVK bei den Spielen am Wochenende auf die langzeitverletzten Fabian Koziol, Yannik Burghart und John Lammers verzichten muss. Ein Fragezeichen steht auch hinter einem Einsatz von Jere Laaksonen, der seine Einsatzchancen selbst auf 50:50 einschätzt. Nico Appendino ist weiterhin bei Red Bull München in der DEL im Einsatz. Maxi Meier ist nach überstandener Grippe dagegen wieder im Training.