Joel Messner von Innsbruck nach Bad Nauheim – DEL2 Transferfenster geschlossen

Neuss. (PM DEL2) Finale Kader stehen: Mit Ablauf des 1. März ist die Transferperiode in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) beendet.

Dies bedeutet, dass mit Beendigung des Transferfensters nun keine Nachverpflichtungen mehr möglich sind. Der letzte Club, der auf dem Spielermarkt noch einmal tätig wurde, war der EC Bad Nauheim mit der Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Joel Messner.

Traditionsgemäß geht es an den letzten Tagen vor dem Transferende noch einmal heiß her und viele Clubs in der DEL2 haben ihren Kader verstärkt oder auf bestimmten Positionen abgesichert, damit die Teams für alle Eventualitäten gerüstet sind.