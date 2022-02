Haie gewinnen Krimi gegen Graz!

Der HC TIWAG Innsbruck ringt die Graz99ers in einem hochspannenden Spiel mit 2:1 nieder. Die Haie bleiben damit im Playoff-Rennen. Der HC TIWAG Innsbruck...

Der HC TIWAG Innsbruck an diesem Abend wieder mit Mitch O’Keefe an der Bande, und mit Dario Winkler nach seiner Verletzungspause im Lineup, aber ohne den erkrankten und zuletzt so starken Nico Feldner. Die Partie beginnt ohne die großen Höhepunkte, man merkt, um wieviel es für beide Mannschaften geht. Dann ist Graz-Verteidiger Ben Blood im Mittelpunkt. Zuerst steht er plötzlich alleine vor Tom McCollum, doch der Haie-Goalie packt einen big-save aus, dann sitzt Blood nach einer unnötigen Strafe zwei Minuten draußen. Die Haie nützen dieses Powerplay! Daniel Leavens bedient ideal Verteidiger Joel Messner, und es steht in Minute zehn 1:0 für die Tiroler. Das Spiel bleibt weiter eng, die ganz großen Möglichkeiten fehlen. Als sich alles schon für die Drittelpause bereit macht können die Haie-Fans aber noch einmal jubeln. Lukas Bär nimmt sich zwei Sekunden vor der Sirene ein Herz, schießt kurz nach der Mittellinie, und Graz-Goalie Christian Engstrand greift daneben – 2:0 nach 20 Minuten!

Die Haie kommen mit Dampf aus der Kabine, und finden durch Leavens, Lattner, Magwood und Dostie gleich gute Chancen vor, scheitern in dieser Phase aber. Und so kommen die 99ers in der 27. Minute auf 1:2 heran. Auch die Grazer nützen ihr erstes Powerplay, und machen die Partie durch den Treffer von Mike Zalewski wieder ganz heiß. Von da an sind die 99ers auch besser im Spiel, finden auch offensiv statt, und bringen die Haie ein ums andere Mal in Bedrängnis. Doch auch die Haie bleiben brandgefährlich. Die größten Chancen finden Zack Magwood und Mike Huntebrinker vor, die aber beide an Goalie Engstrand scheitern.

Damit geht es mit 2:1 für die Tiroler ins Schlussdrittel.

Die letzten zwanzig Minuten sind dann hochspannend und dramatisch. Zuerst finden die Haie durch Mike Huntebrinker wieder die erste gute Chance vor, dann aber beginnen die Grazer zu drücken, die Tiroler lassen die 99ers kommen und suchen ihr Heil im Konter. Dann Spiel jetzt nicht hochklassig, aber auf des Messers Schneide. Die Haie können sich im Schlussdrittel mehrmals bei Keeper Tom McCollum bedanken, der die Grazer zur Verzweiflung bringt. Die Tiroler überstehen kurz vor Ende auch noch die letzte brenzlige Phase, als die Grazer noch einmal Überzahl haben, und gehen am Ende als 2:1-Sieger vom Eis.

Der HC TIWAG Innsbruck wahrt damit weiter die Chance auf Rang 10, und setzt die 99ers mit diesem Sieg ordentlich unter Druck.

HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ – Moser Medical Graz99ers 2:1 (2:0,0:1,0:0)

Torfolge: 1:0 Messner (10./PP1), 2:0 Bär (20.), 2:1 Zalewski (27./PP1),