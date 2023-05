JJ Peterka ist wieder in MÃ¼nchen: â€žEine Weltmeisterschaft, das ist immer etwas ganz Besonderesâ€œ

München. (PM DEB) In Phase vier der WM-Vorbereitung ist JJ Peterka zum DEB-Team gestoßen. Der Stürmer der Buffalo Sabres hat sich schnell in die...

München. (PM DEB) In Phase vier der WM-Vorbereitung ist JJ Peterka zum DEB-Team gestoßen.

Der Stürmer der Buffalo Sabres hat sich schnell in die Mannschaft um Bundetrainer Harold Kreis eingefunden. In drei Tagen trifft der gebürtige Münchner in seinem ersten WM-Vorbereitungsspiel auf die USA.

JJ, du hast in den letzten Monaten in Nordamerika fast 80 Spiele absolviert – trotzdem hast du direkt zugesagt, als Harold Kreis angerufen hat. Für dich selbstverständlich?

JJ Peterka: „Ich hatte immer Spaß bei der Nationalmannschaft und natürlich ist es auch eine große Ehre. Es war mir eigentlich schon klar als es Richtung Saisonende ging und ich mich körperlich noch gut gefühlt habe, dass es keine Frage ist, dass ich zur Nationalmannschaft komme.“

Du triffst hier in deiner Heimatstadt auf ehemalige Mitspieler aus München, auf wen freust du dich am meisten?

JJ Peterka: „Auf Filip Varejcka und Justin Schütz freue im mich am meisten, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen und wir schon in Salzburg und auch in München immer Spaß zusammen hatten. Wir haben einfach immer eine gute Zeit zusammen.“

Wie sehr fieberst du dem Spiel gegen die USA entgegen, dein erstes dieser WM-Vorbereitung?

JJ Peterka: „Wir spielen in München, ich bin lange nicht mehr hier auf dem Eis gewesen, das ist eine echt coole Sache. Im Spiel gegen die USA treffe ich auf meinen Mannschafts-Kollegen Alex Tuch aus Buffalo, deshalb wird das sicher am Dienstag etwas ganz Besonderes für mich.“

Du bist ja in München geboren, ist das für dich eine Art Heimspiel?

JJ Peterka: „Auf jeden Fall. Ich plane, dass viele Freunde und auch meine Familie herkommen. Die haben alle schon gesagt, dass sie zuschauen und uns anfeuern wollen.“

Die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland wird die zweite WM für dich sein, was macht so ein Turnier für dich aus?

JJ Peterka: „Es ist eine Weltmeisterschaft, das ist immer etwas ganz Besonderes und dann auch noch in Finnland, einem Eishockeyland mit guten Fans zu spielen, das ist etwas worauf man sich richtig freuen kann.“

Was sind deine Ziele für die Weltmeisterschaft?

JJ Peterka: „Ich möchte dem Team bestmöglich helfen und auf jeden Fall mein Bestes geben. Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt und daher glaube ich, es sieht gut für uns aus.“

In welcher Rolle siehst du dich persönlich im Team?

JJ Peterka: „Auf jeden Fall am Liebsten als der, der die Tore macht.“

Das WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA findet am Dienstag, den 9. Mai 2023 in München statt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter: https://www.ticket-onlineshop.com

2160 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.