Jetzt amtlich: Taylor Leier kehrt nicht an den Pulverturm zurÃ¼ck!

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen sich heute von ihrem Stürmer Taylor Leier verabschieden, der in den vergangenen zwei Spielzeiten 39 Tore und...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen sich heute von ihrem Stürmer Taylor Leier verabschieden, der in den vergangenen zwei Spielzeiten 39 Tore und 62 Vorlagen für den niederbayerischen PENNY DEL-Club erzielte.

In der Hauptrunde 2022/23 galt der 29-Jährige als Topscorer der Straubing Tigers und belegte den neunten Platz der ligaweiten Scorer-Statistik. Der Kanadier hat sich nun für ein anderes Angebot in Europa entschieden und wird daher nicht in die Gäubodenstadt zurückkehren.

„Taylor war einer unserer besten Torschützen und hat stets unermüdlich für unser Team gekämpft. Er war ein Leader und ein echtes Vorbild für unsere jüngeren Spieler – auf und neben dem Eis. Aufgrund seiner hervorragenden Weiterentwicklung hat er nun eine neue Chance bekommen, die er sich absolut verdient hat. Im Namen der ganzen Organisation möchte ich mich bei Taylor für seinen Einsatz bedanken und ihm beruflich wie privat alles Gute wünschen. Er und seine Freundin Nicolette haben sich großartig in unserer Tigers-Familie engagiert und werden hier jederzeit willkommen sein“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers zum Abgang des kanadischen Angreifers.

195 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.