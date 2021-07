Jan Mosimann fÃ¼r zwei Jahre zum EHCO

Olten. (PM EHCO) Der 27-jährige Flügelstürmer Jan Mosimann wird in den beiden kommenden Saisons für den EHC Olten auflaufen. Mit Jan Mosimann hat der...

Mit Jan Mosimann hat der EHC Olten einen kompletten und torgefährlichen Flügelstürmer unter Vertrag nehmen können. Mosimann holte 2016 mit dem HC Ajoie sowie 2018 mit den Rapperswil-Jona Lakers den Meistertitel in der Swiss League.

Mit den St. Gallern stieg Mosimann im gleichen Jahr auf und absolvierte die beiden folgenden Jahre mit Rapperswil in der National League. In der vergangenen Saison spielte Mosimann für den HC Thurgau. Insgesamt kommt Mosimann, der die Juniorenabteilung des EHC Biel durchlief, auf 232 Spiele und 110 Skorerpunkte in der Swiss League sowie auf 116 Partien (23 Skorerpunkte) in der National League.

Jan Mosimann trainierte bereits seit Anfang Mai im Rahmen eines Tryouts mit dem EHC Olten mit. Der EHCO freut sich sehr, dass der Flügelstürmer nun einen ab August und für zwei Saisons gültigen Vertrag unterzeichnet hat.