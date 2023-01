Jacob De La Rose bleibt in Fribourg

Fribourg. (PM HCFG) Der schwedische Nationalstürmer Jacob De la Rose (27) verlängert sein Engagement mit den Drachen um zwei weitere Spielzeiten bis zum Ende...

Fribourg. (PM HCFG) Der schwedische Nationalstürmer Jacob De la Rose (27) verlängert sein Engagement mit den Drachen um zwei weitere Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024-2025.

De La Rose, der über 200 NHL-Spiele in Detroit, St. Louis und den Montreal Canadiens absolviert hat, wurde in der Saison 2017-2018 mit Schweden Weltmeister und in der Saison 2021-2022 mit Färjestad BK in Schweden SHL-Meister. Derzeit verbucht er 17 Punkte in 36 Spielen für die Drachen.

„Jacob ist ein vorbildlicher Spieler, der jeden Tag alles gibt und von seinen Teamkollegen sehr geschätzt wird. Sein Siegeswille ist eine grosse Bereicherung für unser Ziel, ein Spitzenteam zu werden und ich bin sehr stolz darauf, ihn für zwei weitere Spielzeiten bei uns zu behalten“, sagt Christian Dubé.

