Ingolstadts Verteidiger Mat Bodie: „Die IntensitÃ¤t war heute enorm hoch“ – ERC macht CHL-Traumstart perfekt

Artikel anhören Ingolstadt. (PM ERCI) Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der ERC Ingolstadt hat nach dem Auftaktspiel in Rouen auch sein zweites Match in der...

Artikel anhören Artikel anhören

Ingolstadt. (PM ERCI) Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der ERC Ingolstadt hat nach dem Auftaktspiel in Rouen auch sein zweites Match in der Champions Hockey League (CHL) gewonnen.

In der heimischen SATURN-Arena setzten sich die Panther vor 3330 Zuschauern gegen den schwedischen Top-Club Färjestad Karlstad mit 3:2 durch.

Angestachelt von der grandiosen Unterstützung der Fans in der brodelnden SATURN-Arena begannen die Blau-Weißen druckvoll und belohnten sich nach fünf Minuten mit der Führung. Wayne Simpson lenkte einen Edwards-Schuss entscheidend ab. Der Treffer verlieh dem ERC zusätzlichen Aufwind. Von den Schweden war kaum etwas zu sehen. Einzig Goalie Max Lagace verhinderte per Glanzparade gegen Mat Bodie das 2:0 (9.). Mit der ersten Chance kam Karlstad aber zum Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation vor Keeper Michael Garteig verloren die Oberbayern die Ordnung. Michael Lindqvist nutzte das aus (12.). Beeindrucken ließ sich das French-Team davon aber nicht. Vielmehr schlugen sie bei einem Zwei-auf-Eins eiskalt zurück. Andrew Rowe schloss ein Simpson-Zuspiel erfolgreich ab (15.).

Mit großer Intensität und der verdienten Führung im Rücken legten die Hausherren auch im Mittelabschnitt stark los. Im Nachsetzen erhöhte Wojciech Stachowiak auf 3:1. Bereits das dritte Tor im zweiten CHL-Spiel für den 24-Jährigen. Nur 28 Sekunden später jubelte die Halle erneut, aber Mirko Höfflin hatte den Puck mit dem Schlittschuh über die Linie bugsiert. Es entwickelte sich nun ein ausgeglichener Schlagabtausch, in dem die Panther gegen die nun körperlich noch robuster agierenden Schweden im Zweikampf Paroli boten.

Im Schlussdrittel schalteten die Gäste nochmal einen Gang hoch und setzten den ERC unter großen Druck. Die Ingolstädter versuchten über Konter Nadelstiche zu setzen. Aufopferungsvoll verteidigten sie das eigene Tor und Schlussmann Garteig hielt den Sieg mit einigen starken Paraden fest. Mehr als der Anschlusstreffer durch Marcus Westfält (44.) gelang der Mannschaft von Trainer Thomas Mitell nämlich nicht mehr.

Stimmen zum Spiel

ERC-Trainer Mark French: „Wichtig war, dass wir einen guten Start erwischt haben und den Ausgleich mit dem schnellen 2:1 kontern konnten. Durch den Treffer im zweiten Drittel haben wir uns das entscheidende Polster erspielt, um den Druck von Färjestad im letzten Abschnitt erfolgreich abfedern zu können. Man hat den Jungs angemerkt, dass sie euphorisiert waren von der Unterstützung der Fans und unbedingt im ersten Heimspiel den Sieg einfahren wollten.“

Ingolstadts Verteidiger Mat Bodie: „Die Intensität war heute enorm hoch. Wir haben hart gekämpft, um die Führung im dritten Drittel zu verteidigen. Es tut gut, gleich im ersten Spiel zuhause den ersten Sieg eingefahren zu haben.“

In der kommenden Woche treten die Panther zweimal auswärts an. Am Donnerstag um 20:20 Uhr gastieren sie, unterstützt von gut 500 ERC-Fans, in Salzburg. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es in Tschechien gegen Dynamo Pardubice.

4434 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten