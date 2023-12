Immer wieder Kokoska! ESC Kempten gewinnt bei der EA Schongau mit 1:7

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Es lag natürlich nicht an Kemptens Topscorer allein, sondern an einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Aber trotzdem sticht der Stürmer auch...

Kempten. (PM ESC) Es lag natürlich nicht an Kemptens Topscorer allein, sondern an einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Aber trotzdem sticht der Stürmer auch nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung erneut aus einem starken Team heraus. Mit zwei Toren hatte er maßgeblichen Anteil am Sieg der Allgäuer an Weihnachten. Und wurde erneut zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet.

Nach den Feiertagen war so manch einer froh endlich wieder Eishockey zu sehen. Und so machte sich auch eine stattliche dreistellige Anzahl Kemptener Fans auf den Weg an den Lech um ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen, die Begegnung akustisch zu einem Heimspiel zu machen und einen erfolgreichen Ausklang der Feiertage zu erleben. Und sie sahen von Beginn an ein Spiel fast nur in eine Richtung. Während sich Schongau auf die Defensive stütze und versuchte mit einzelnen Kontern Gefahr zu generieren sprühten die Allgäuer nur so vor Spielfreude. Die Trainingseinheit am ersten Feiertag hatte wohl ihr Ziel erreicht, von Feiertagsmüdigkeit keine Spur. Trotz aller Chancen dauerte es bis zur 12 Minute bis Linus Voit den Bann brach und das 0:1 erzielte. Drei weitere Treffer durch Filip Kokoska, Clay Ellerbrock und Jakub Bitomsky sorgten für das 0:4 zur Pause. Auch in dieser Höhe völlig verdient. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte es durchaus noch höher stehen können. Schongau wechselte zur Pause den Torhüter und kam relativ schnell zum 1:4. Die Sharks nun deutlich verhaltener und das Spiel eher offen und auch ruppiger mit einigen Strafzeiten. Ondrej Zelenka und Max Miller unmittelbar vor der Pause mit einem Hammer in den rechten oberen Winkel bauten die Führung auf 1:6 nach 40 Minuten aus. Erneut Kokoska mit seinem zweiten Treffer setzte dann im letzten Abschnitt den Schlusspunkt, und auch dieser ging spielerisch und nach Chancen klar an die Allgäuer so das der Sieg auch in dieser Höhe durchaus verdient war. Sven Curmann war nach dem Spiel auch entsprechend zufrieden. Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Heute haben die ersten drei Reihen Treffer erzielt was mich sehr freut. Dazu habe ich die sehr junge vierte Reihe immer wieder gebracht und diese hat ihre Aufgabe, zu Null zu spielen erfüllt. Mammutscoach Ken Latta war natürlich alles andere als erfreut, sprach von sieben großen Fehlern seines Teams und dass Kempten an diesem Abend in wirklich allen Belangen überlegen war.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Weihnachtstage richten sich nun alle Augen auf das Hockey Classic am Freitag gegen den HC Landsberg mit Fanfest, vielen Attraktionen rund um das Spiel und einer hoffentlich vollen ABW Arena.

Statistik:

EA Schongau: – ESC Kempten 1:7 (0:4,1:2,0:1)

Tore:

0:1 Voit (Bitomsky,Rau)(12.),

0:2 Kokoska (Kröber,Ellerbrock)(15),

0:3 Ellerbrock (Mitchell,Schirrmacher)(18.),

0:4 Bitomsky (Limböck,Voit)(20),

1:4 Müller (Maucher,Krause)(22.),

1:5 Zelenka (Oppenberger,Miller)(34),

1:6 Miller (Seider,Oppenberger)(40.),

1:7 Kokoska (Zelenka,Oppenberger)(44.).

Strafminuten:

EA Schongau: 10

ESC Kempten: 10

Beste Spieler:

EA Schongau: Daniel Blankenburg

ESC Kempten: Filip Kokoska

Zuschauer: 480