ICEHL: Saisonende fÃ¼r Bozen! – Caps fordern EC KAC – Red Bulls treffen im Playoff-Viertelfinale auf Tesla Orli Znojmo

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals kennen ihren Gegner im kommenden Play-Off-Viertelfinale.

Österreichs Hauptstadtklub trifft in der ersten Runde der K.O.-Phase der win2day ICE Hockey League auf den EC-KAC. Das ergab der heutige Pick. Die Caps haben im Play-Off-Duell mit den Klagenfurtern Heimrecht. Auftakt zur „Best-of-Seven“-Serie ist am kommenden Mittwoch, 9. März 2022, in der STEFFL Arena (Face-Off: 19:45 Uhr, live im Free-TV auf Puls24 sowie im Puls24-Livestream).

Klassiker gegen Klagenfurt

Während sich die spusu Vienna Capitals als Vierter des Grunddurchgangs direkt für die Play-Offs 2022 qualifizierten, musste der EC-KAC als Achter den Umweg über die Pre-Play-Offs gehen. Dort setzte sich der Titelverteidiger mit zwei Siegen gegen den HCB Südtirol Alperia (3:2 i. OT in Klagenfurt und 7:0 in Bozen) durch.

Die spusu Vienna Capitals und der EC-KAC duellierten sich im Grunddurchgang vier Mal. Den Rotjacken gelangen drei Siege (5:0 in Klagenfurt, 2:0 und 3:2 n. PS in Wien). Die Caps gewannen einmal in der Stadt am Wörthersee (2:0).

Red Bulls treffen im Playoff-Viertelfinale auf Tesla Orli Znojmo

Matt McIlvane: „Wir sind bereit für die Herausforderung“

Salzburg. (PM Red Bulls) Im Anschluss an den letzten Spieltag der Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League wurden heute die Playoff-Paarungen festgelegt.

Der EC Red Bull Salzburg hatte als Grunddurchgangssieger die erste Wahl und hat sich für Tesla Orli Znojmo entschieden. Viertelfinal-Auftakt ist am Mittwoch, 9. März, in der Salzburger Eisarena (19:15 Uhr).

Damit steht Salzburgs Viertelfinalgegner fest, es geht zum Auftakt in die Playoffs 2022 gegen Tschechiens Ligavertreter. Znojmo hat sich heute im zweiten Pre-Playoff-Spiel auswärts gegen die Moser Medical Graz99ers mit 5:4 nach Verlängerung durchgesetzt und damit den zweiten Sieg perfekt gemacht. Die Red Bulls haben gegen Znojmo im Grunddurchgang von vier Spielen drei Spiele gewonnen.

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane: „Wenn du durch die Playoffs kommen willst, musst du die besten Teams schlagen. Znojmo ist unser erster starker Gegner, ein sehr offensives starkes Team mit einem richtig guten Powerplay. Es wird eine große Herausforderung, aber wir sind bereit dafür.“

win2day ICE Hockey League | Playoff Viertelfinale | Spieltermine Red Bulls

1 | Mi, 09.03.22 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo

2 | Fr, 11.03.22 | 19:15 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg

3 | So, 13.03.22 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo

4 | Di, 15.03.22 | 19:15 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg

5* | Fr, 18.03.22 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo

6* | So, 20.03.22 | 17:30 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg

7* | Di, 22.03.22 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo

* falls nötig

Saisonende für Bozen – Klagenfurt gewinnt Spiel 2 mit 7:0

Bozen. (PM HCB) Saisonende oder weiter hoffen, diese Frage stellten sich die Zuschauer in der Eiswelle zu Beginn von Spiel 2 der Pre-Playoffs zwischen dem HCB Südtirol und dem EC KAC.

Vor Beginn der Begegnung wurde Mike Halmo mit dem Preis für Kampfgeist – Gino Pasqualotto ausgezeichnet. Bozen belagerte das Drittel der Klagenfurter für gut vierzig Minuten lang, scheiterte aber wie so oft an der mangelhaften Chancenauswertung, während die Gäste in zynischen Manier zwei Mal zuschlugen. Der dritte Treffer gleich zu Beginn des Schlussdrittels von Obersteiner sorgte für die frühzeitige Entscheidung in diesem Match, der Rest sorgte für Resultats-Kosmetik seitens der Gäste und unschöne Frustreaktionen seitens der Weißroten. Für den HCB ist die Saison erstmals seit Teilnahme an der EBEL/ICE bereits vor den Playoffs beendet.

Das Match. Coach Greg Ireland standen dieselben Spieler zur Verfügung wie in Spiel 1, allerdings nahm er einige Änderungen in den Sturmlinien vor, Starting Goalie war abermals Andreas Bernard.

Das Schussverhältnis von 15:1 zugunsten der Foxes im ersten Drittel sagte eigentlich alles über den Spielverlauf aus und trotzdem führte Klagenfurt mit 1:0 durch ein Powerplaytor von Petersen, der einen Distanzschuss von Ticar in die Maschen abfälschte. Ansonsten spielten nur die Weißroten, die den Gegner phasenweise im eigenen Drittel einschnürten und sich mehrere gute Möglichkeiten herausspielten: Findlay, Bernard, Gazley, Lowe und Ciampini scheiterten allesamt an Dahm. Auch zwei Powerplay brachten keinen Torerfolg für die Weißroten.

Fast dasselbe Bild ergab sich auch im mittleren Abschnitt: Bozen weiter mit einem beispiellosen Sturmlauf und die Gäste aus einer gesicherten Abwehr einzig auf Konter bedacht und wieder mit Erfolg: Fraser drängte von der blauen Linie ausgehend bis in den hohen Slot, wurde nicht angegangen und konnte sich die Ecke in aller Ruhe aussuchen. Bei Bozen kam zur bekannten Schwäche im Abschluss auch noch Pech hinzu: Insam traf nur das Außennetz und ein Blueliner von Plastino prallte von der Stange ab. Die Talferstädter hatten reihenweise Chancen auf einen Treffer, doch die Schüsse von Maione, Ciampini, Trivellato, Catenacci und Bernard (2x) waren entweder zu ungenau oder wurden von einem hervorragenden Dahm entschärft.

Ein Treffer von Obersteiner gleich in der ersten Minuten des Schlussabschnittes nach einem Bilderbuch-Konter über drei Stationen sorgte für die vorzeitige Entscheidung in diesem Match. Ein Doppelschlag von Haudum gegen Mitte des Drittels ließ bei Bozen alle Dämme brechen. Nach einem Torhüterwechsel, Fazio kam für Bernard, verloren Halmo und Findlay die Nerven und es kam zu einer unschönen Massenschlägerei, die eine Matchstrafe für beide Hitzköpfe zur Folge hatte. Die anschließende 5:3 Überzahl für die Gäste führte zu weiteren zwei Treffern durch Koch und Unterweger.

HCB Südtirol Alperia – EC KAC 0:7 (0:1 – 0:1 – 0:5)

Die Tore: 13:08 PP1 Nicholas Petersen (0:1) – 26:40 Matt Fraser (0:2) – 41:17 Daniel Obersteiner (0:3) – 49:42 Lukas Haudum (0:4) – 50:12 Lukas Haudum (0:5) – 58:28 PP2 Thomas Koch (0:6) – 59:41 PP2 Clemens Unterweger (0:7)

Schiedsrichter: Berneker/Ofner – Pardatscher/Sparer

Zuschauer: 2620