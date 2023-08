Ice Tigers verpflichten einen neuen Torwarttrainer

Artikel anhören Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Daniel Goller einen neuen Torwarttrainer für die kommende PENNY DEL-Saison 2023/24 unter...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Daniel Goller einen neuen Torwarttrainer für die kommende PENNY DEL-Saison 2023/24 unter Vertrag genommen.

Der 41-Jährige aus Brixen in Südtirol arbeitete in der vergangenen Saison für die Vienna Capitals in der ICEHL und war auch schon für Bozen, Sterzing und Gröden tätig.

„Ich freue mich sehr darüber, dass Daniel unser Team als Torwarttrainer verstärkt. Ein Grund für Daniels Verpflichtung war unter anderem sein europäischer Standort. Dadurch sind wir deutlich flexibler als in der Vergangenheit und können kurzfristig auf Änderungen im Spiel- oder Trainingsplan reagieren, um unsere Torhüter besser zu unterstützen“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

Daniel Goller hat bereits gestern die erste Trainingseinheit mit Niklas Treutle und Leon Hungerecker absolviert und wird mindestens bis zum ersten Testspielwochenende in Nürnberg bleiben. Neben ständiger Videoanalyse und persönlichem Austausch mit den Torhütern und dem Trainerteam wird Goller während der Saison je nach Bedarf mindestens einmal pro Monat für einige Tage auf dem Eis mit den Torhütern der Ice Tigers arbeiten.

