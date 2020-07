Ice Hockey Wetten & Casinos ohne Einzahlung: Wie wird in 2020 gewonnen?

Ice Hockey steht für eine neue Saison in den Startlöchern. Bei den Sportwetten Fans steht diese Sportart besonders hoch im Kurs. Dies liegt...

Ice Hockey steht für eine neue Saison in den Startlöchern. Bei den Sportwetten Fans steht diese Sportart besonders hoch im Kurs. Dies liegt nicht zuletzt an der Vielzahl von Wettmöglichkeiten, welche von den Buchmachern offeriert werden. Zum Ice Hockey Saisonstart käme wohl ein Bonus ohne Einzahlung mehr als gelegen. Wir haben uns mit den No Deposit Angeboten im Sportwetten- und Casino Bereich in Bezug auf die Sportart Ice Hockey auseinandergesetzt und präsentieren nachfolgend unsere Ergebnisse.

Warten auf Ice Hockey Saison 2020 mit hohen Quoten und Boni ohne Einzahlung

Die NHL und DHL steht kurz vor der Rückkehr auf das Eis. Die Fans werden sich nach all den Problemen mit der Pandemie auf den Start freuen. Für die NHL gibt es allerdings wenig Anlass zur Freude. Bei den Ice Hockey Profis geht es derzeit lediglich darum, finanzielle Probleme auf ein Minimum zu reduzieren.

Deutsche Ice Hockey Fans müssen sich bis zum Start der neuen Saison noch gedulden. Aufgrund der Pandemie wurde die DHL verschoben und ein genauer Termin wurde von den Verantwortlichen noch nicht bekannt gegeben, was allerdings noch in dieser Woche geschehen soll. Ursprünglich sollte die Saison im September starten, wurde nun jedoch auf Anfang November verschoben.

Für die Casino- und Sportwetten Fans ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich nach passenden Bonusangeboten ohne Einzahlung umzusehen.

No Deposit Casino Tipps

Glücksspiel Liebhaber sind stets auf der Suche nach passenden Bonusangeboten. Hierbei ist der No Deposit Bonus das beliebteste Casino Angebot bei den Spielern. Das ist wenig verwunderlich, denn die Spieler müssen kein Echtgeld einsetzen, um sich einen Bonus ohne Einzahlung zu sichern. Ein No Deposit kann in verschiedenen Formen offeriert werden:

• Freispiele für ausgewählte Online Slots

• Bonusbeträge in bestimmter Höhe

• Wettgutscheine für Ice Hockey Bets

Um einen passenden Bonus im World Wide Web zu finden, müssen die Spieler viel Geduld und Zeitaufwand investieren. Aus diesem Grund haben wir eine Liste von Casinos mit einem Bonus von 5 Euro ohne Einzahlung erstellt.

• Monster Casino: 5 Euro gratis nach der Registrierung sowie 200 Prozent bis zu 500 Euro für die erste Einzahlung.

• All Right Casino: Dieser Betreiber offeriert neben einem regulären Casino Bereich ebenfalls einen Sportwetten Bereich. Spieler erhalten einen Bonus in Form von 40 Freespins nach der vollständigen Registrierung.

• Desert Nights Casino: Dieser Betreiber lockt neue Kunden mit einem Gratisbonus in Höhe von 10 Euro. Eine Einzahlung ist nicht nötig, um diesen Bonus zu kassieren.

• Betzest Casino: Dieser Glücksspiel Anbieter offeriert zusätzlich zum Casino einen Sportwetten Bereich. Für neue Kunden hält das Betzest Casino einen No Deposit Bonus von 5 Euro bereit.

• Prism Casino: Das Prism Casino offeriert neuen Kunden einen satten Bonus in Höhe von 30 Euro, für welchen keine Einzahlung auf das Spielkonto transferiert werden muss.

Ice Hockey Sportwetten Tipps

Ice Hockey wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter bei den Sportwetten Fans. Dieser Fakt ist wenig verwunderlich, da es sich beim Ice Hockey um ein äußerst schnelles Spiel handelt. Dadurch steigen und fallen die Quoten insbesondere im Live Bereich unter Umständen im Sekundentakt. Sportwetten Fans lieben diese Spannung und den Nervenkitzel mit Saisonstart. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Wettmöglichkeiten bereits im regulären Sportwetten Bereich:

• Siegwette: Hierbei wird auf den Sieger eines Teams gewettet. Beim Ice Hockey gibt es kein Unentschieden, das Spiel wird in 3 Dritteln gespielt. Ebenfalls möglich ist eine 2-Weg Wette.

• Über-/Unterwette: Bei dieser Wette wird auf die Tore gesetzt. Möglich ist zum Beispiel, dass mehr oder weniger als 1,5 Tore fallen. Dabei gilt die Gesamttoranzahl beider Teams.

• Ergebniswette: Diese Wetten können ausschließlich mit Glück gewonnen werden. Hierbei wird auf das exakte Ergebnis einer Partie gewettet.

• Handicap: Bei dieser Wettart erhält ein Team einen virtuellen Vor- oder Nachteil. Dieser muss mit dem Endergebnis ausgeglichen werden.

• Exakte Toranzahl: Bei dieser Wette wird der Einsatz auf die erzielten Tore der Partie platziert. Möglich ist ebenfalls, die Wette ausschließlich auf ein Drittel platziert wird.

• Zeitpunkt Wetten: Bei dieser Wettart wird der Einsatz darauf platziert, dass ein bestimmtes Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt eintritt.

Fazit

Insbesondere die Sportwetten Fans, welche mit dem Ice Hockey noch nicht sehr vertraut sind, sollten sich vorsichtig an dieses Wettgeschäft herantasten. Gerade in diesen Fällen eignet sich ein Bonus ohneEinzahlung. Aber auch für die fortgeschrittenen oder professionellen Wettfans kann sich ein No Deposit Bonus als profitabel erweisen.