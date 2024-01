Ice Dragons wollen erste Punkte des Jahres

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein blickt auf das nächste Wochenende in der Oberliga Nord und möchte die ersten Punkte des...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein blickt auf das nächste Wochenende in der Oberliga Nord und möchte die ersten Punkte des Jahres 2024 einfahren.

Dabei führt die Reise im Freitagsspiel ab 20.00 Uhr zunächst zu den Salle Bulls Halle, bevor am Sonntag die Füchse Duisburg ab 18.30 Uhr zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sind.

Nachdem das Herforder Team einen versöhnlichen Abschluss des Jahres 2023 mit einem Sieg in Leipzig erlebte, blieben die Ice Dragons am ersten 24er-Wochenende ohne Punkte. Einem sehr starken Auftritt und einer denkbar knappen 2:3-Niederlage beim Tabellenzweiten Moskitos Essen folgte ein 2:5 gegen die Hannover Indians in heimischer Halle, bei der man nicht wie gewünscht agierte.

Bei den Saale Bulls Halle wartet auf den HEV der aktuelle Tabellenfünfte. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt darf sich derzeit keinen Ausrutscher leisten. Zum einen muss man die direkte PlayOff-Qualifikation auf die dahinter platzierten Teams verteidigen, zum anderen ist der Abstand auf die Top 4 und somit auf die bessere Ausgangslage in den PlayOffs sehr gering. Die beiden bisherigen Saisonspiele dominierten die Saale Bulls und fuhren mit 11:3 und 6:0 zwei deutliche Siege ein. Die Ice Dragons wollen sich dieses Mal besser verkaufen, die Gastgeber in ein knappes und umkämpftes Spiel hineinzwingen und gleichzeitig Werbung für das nächste Heimspiel betreiben.

Dieses findet bereits zwei Tage später in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ statt. Mit den Füchsen Duisburg stellt sich der Tabellenelfte ein zweites Mal in Herford vor. Beim ersten Aufeinandertreffen gab es ein überragendes 12:2 für den HEV, beim Rückspiel in Duisburg verließen hingegen die Füchse mit 4:1 das Eis als Sieger. In der Tabelle trennen beide Teams derzeit 12 Punkte und die Herforder Mannschaft wird alles versuchen, um den Abstand auf die Füchse Duisburg zu verkürzen.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Zudem öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse. Alle Spiele der Oberliga Nord werden live auf www.sprade.tv übertragen.