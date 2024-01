Ice Dragons wollen erfolgreichen Schlussspurt einlÃ¤uten – Saisonende fÃ¼r Logan DeNoble

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein geht es in den Schlussspurt der Oberliga Nord-Hauptrunde. Dabei sollen die letzten zehn Spieltage erfolgreich an...

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein geht es in den Schlussspurt der Oberliga Nord-Hauptrunde. Dabei sollen die letzten zehn Spieltage erfolgreich an diesem Wochenende eingeläutet werden.

In der Freitagsbegegnung führt die Reise an die Ostsee zu den Rostock Piranhas. Ab 20.00 Uhr sind die Ice Dragons zu Gast beim Tabellenzehnten und wollen sich unbedingt für die drei bisherigen Saisonniederlagen revanchieren. Nach einem 6:2- und einem 5:1-Sieg der Piranhas ging es im dritten Duell beider Kontrahenten knapp zur Sache. Kurz vor Weihnachten holte der HEV beim 4:5 nach Verlängerung den ersten Punkt nach zuvor 19 Spielen ohne einen einzigen Zähler. Für die Ostwestfalen bedeutete dieses Spiel eine Art Trendwende und es folgten gute Auftritte in den darauffolgenden Spielen mit immerhin vier Siegen. Anders lief es hingegen bei Rostock. Die Ostseestädter warten seit dieser Begegnung auf den nächsten Sieg und mussten in neun Niederlagen in Serie einwilligen. Mit 36 Punkten geht der Blick aktuell auch immer auf den Tabellenelften Duisburg, der sich Stück für Stück an die Piranhas herangearbeitet hat. Auch das Herforder Team hat durchaus noch die Füchse von der Wedau im Visier und möchte sich gerne mit einem Sieg als Jäger zurückmelden.

In der Sonntagsbegegnung wartet eine ganz andere Aufgabe auf die Ice Dragons. Mit den Hannover Scorpions stellt sich der aktuelle Tabellenführer vor, der jedoch in dieser Saison weitaus mehr Gegenwehr als in der Vorsaison erfährt. Sowohl Essen als auch Tilburg liefern den Niedersachsen einen guten Fight um die Tabellenspitze und so dürfen die Scorpions keinen Zähler liegen lassen, um die beste Ausgangsposition im Kampf um den DEL2-Aufstieg zu verteidigen. In den letzten beiden Spielen der Scorpions gab es zunächst eine 1:4-Niederlage gegen Leipzig sowie einen knappen 4:3-Erfolg nach Verlängerung in Herne sowie die Erkenntnis, dass das Topteam der Oberliga Nord nicht unfehlbar ist. Für Herford gab es in den bisherigen Saisonspielen gegen die Hannoveraner zwar drei Niederlagen, das 2:5 im letzten Aufeinandertreffen macht jedoch Mut, da man bis kurz vor Ende des zweiten Drittels sogar in Führung lag.

Tickets für die Begegnung gegen die Hannover Scorpions gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet auch eine Abendkasse. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen.

Saisonaus für Logan DeNoble

Für Logan DeNoble ist die Eishockeysaison 2023/24 leider beendet. Der Herforder Stürmer verletzte sich im ersten Drittel der Partie gegen den Herner EV Miners am vergangenen Freitag. Nachdem die ersten Untersuchungen in der Nacht von Freitag auf Samstag noch vorsichtigen Optimismus aufkommen ließen, kristallisierte sich im Laufe dieser Woche bei weiteren Untersuchungen heraus, dass Logan DeNoble eine so schwere Verletzung erlitten hatte, dass ein Einsatz in dieser Spielzeit nicht mehr möglich sein wird. Der Herforder Eishockey Verein wünscht Logan DeNoble alles Gute für die kommenden Wochen sowie eine schnelle und vor allem komplette Genesung.