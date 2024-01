Ice Dragons siegen im Sonntagsthriller gegen Duisburg

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Dramatischer Krimi – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord das äußerst spannende Heimspiel gegen die Füchse...

Herford. (PM HEV) Dramatischer Krimi – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord das äußerst spannende Heimspiel gegen die Füchse Duisburg mit 5:4 SO (1:1/2:1/1:2/0:0/1:0) nach Penaltyschießen gewonnen und somit erstmals in dieser Saison ein 5-Punkte-Wochenende eingefahren.

Dabei erlebten die Zuschauer in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ein wahres Wechselbad der Gefühle und bewiesen, wie die Akteure auf dem Eis, starke Nerven.

Die Gäste von der Wedau hatten sich einiges in Herford vorgenommen und erzielten mit dem 1:0 in Überzahl früh die Führung in der 6. Minute durch Valentin Pfeifer. Die Ice Dragons arbeiteten sich jedoch zurück in die Partie und kamen durch einen Alleingang von Philip Woltmann in der 11. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Im zweiten Spielabschnitt waren es dann die Herforder, die zunächst den Ton angaben. Niklas Hildebrand erzielte in der 22. Minute das 2:1 für die Hausherren und in der Folge hatten die Ostwestfalen die Gelegenheit auf den dritten Treffer. Doch Duisburg zeigte Moral, wehrte sich erfolgreich und kam in der 31. Minute durch Cornelius Krämer zum 2:2. Noch vor der letzten Pause war jedoch Niklas Hildebrand ein weiteres Mal zur Stelle und netzte in der 36. Minute zum 3:2 für Herford ein.

Im letzten Drittel sollte die Begegnung weiter Fahrt aufnehmen. Zunächst glichen die Füchse in der 49. Minute durch Tobias Fischer zum 3:3 aus. Logan DeNoble verwandelte dann einen Penalty in der 54. Minute zur erneuten Herforder Führung und als man sich langsam auf einen Sieg des HEV vorbereitete, schlug Duisburg in Person von Cornelius Krämer nochmals zu und egalisierte zum 4:4 (59.).

In der Verlängerung spitzte sich das Geschehen dann weiter zu. Zunächst hatte Rustams Begovs in der 61. Minute den Siegtreffer auf dem Schläger, traf jedoch nur den Pfosten, dann schoss Jonas Gerstung in der 63. Minute den Puck an die Latte. Im direkten Gegenzug vereitelte Justin Schrörs im Tor der Ice Dragons dann den Siegtreffer der Duisburger und so blieb es beim 4:4 und das Penaltyschießen musste die Entscheidung bringen.

Hier lagen die Füchse zunächst vorne und hatten durch Martin Schymainski die Gelegenheit, die Partie für sich zu entscheiden. Doch sein Penalty wurde von Justin Schrörs abgewehrt und der Puck blieb auf der Torlinie liegen, womit noch immer keine Entscheidung gefallen war. Schließlich sorgte Emil Lessard-Aydin für die Erlösung der Ice Dragons und einem 5:4-Erfolg.

„Ich bin sehr froh, dass wir nun endlich auch wieder ein Heimspiel gewonnen haben. Auch wenn sogar sechs Punkte an diesem Wochenende möglich waren, überwiegt die Freude über den Sieg heute. Duisburg hat viel Moral bewiesen und ist immer wieder im Spiel zurückgekehrt. Ich denke, dass es in Ordnung ist, dass beide Teams Punkte geholt haben. Jetzt bereiten wir uns auf das Heimspiel gegen Herne am kommenden Freitag vor“, so ein zufriedener Headcoach Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

Tore:

0:1 05:23 Valentin Pfeifer (Eric Stephan) PP1

1:1 10:20 Philip Woltmann (André Kral / Justin Schrörs)

2:1 21:08 Niklas Hildebrand (Nicklas Müller / Marius Garten)

2:2 30:44 Cornelius Krämer (Dennis Mensch / Manuel Neumann)

3:2 35:50 Niklas Hildebrand (Logan DeNoble / Anton Seidel)

3:3 48:37 Tobias Fischer (Lennard Schmitz / Valentin Pfeifer)

4:3 53:50 Logan DeNoble PS

4:4 58:10 Cornelius Krämer (Lennard Schmitz / Eric Stephan)

5:4 65:00 Emil Lessard-Aydin PS

Strafen:

Herford 6 Minuten

Duisburg 4 Minuten

Zuschauer: 553