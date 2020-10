Ice Aliens mÃ¼ssen sich in der Vorbereitung gegen Essen mit 0:4 geschlagen geben

Ratingen. (PM Ice Aliens) Was hätte es ein Vorgeschmack auf eine interessante Saison sein können. Doch die Corona-Bedingungen zeigten bei 191 Zuschauern schon die...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Was hätte es ein Vorgeschmack auf eine interessante Saison sein können. Doch die Corona-Bedingungen zeigten bei 191 Zuschauern schon die Marke „ausverkauft“. Trotzdem war die Stimmung in der Halle gut, die Fans verhielten sich diszipliniert und waren froh, dass gespielt wurde.

Das erste Drittel begannen die Ice Aliens sehr schwungvoll und übernahmen die Initiative, während die Gäste mit sich selbst haderten. Trainer Petrozza zeigte sich sehr unzufrieden und auch die Spieler waren von ihrem Spiel nicht überzeugt. Die Ice Aliens hielten ihren offensiven Stil durch, scheiterten aber ein ums andere Mal am gut aufgelegten Gästetorhüter Fabian Hegmann. Einen individuellen Fehler bei Spielaufbau der Ratinger nutzten die Gäste und Aaron McLeod erzielte zwei Minuten vor der ersten Pausensirene die Führung für die Moskitos.

Im zweiten Abschnitt war es wieder McLeod, der in der 22. Spielminute auf 0:2 erhöhte. Die Ice Aliens zeigten sich nicht beeindruckt, verlegten sich jetzt aber mehr auf die Defensive. Mit guten Kontern versuchten sie den Abstand zu verkürzen, meist fehlte es aber an Genauigkeit des letzten Passes. So übernahmen die Gäste mehr und mehr die Initiative, kamen aber zu keinem weiteren Treffer. Im letzten Abschnitt markierte Andrè Hübscher in der 42. Minute das 0:3. Zunächst hatte Zerbe im Kasten der Ratinger zwei Mal pariert, doch Hübscher verwandelte den Nachschuss. Die endgültige Entscheidung war das 0:4 in der 48. Minute durch Leon Günther.

Trainer Andrej Fuchs war trotz der Niederlage mit der Leistung seines Teams zufrieden. Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung haben sich die Reihen gefunden und der Nachwuchs spielt engagiert auf.