Huskies unterliegen cleveren Eispiraten

Kassel. (PM Huskies) Im Kampf um das Heimrecht in den anstehenden DEL2-Playoffs, empfingen die Kassel Huskies am heutigen Freitag die Eispiraten Crimmitschau.

Die West-Sachsen hatten im Verlauf der Woche durch die Umstellung auf die Quotientenregel den fünften Tabellenplatz an die Huskies verloren und gingen mit dementsprechend viel Motivation ins Duell.

Auch wenn die Huskies durch einen Pfostentreffer von Fabian Ribnitzky die erste Chance der Partie hatten (2.), bestimmten die Eispiraten große Teile des Geschehens. Folgerichtig – wenn auch in den Umständen etwas glücklich – gingen die Eispiraten durch Filip Reisnecker in Führung. Der Youngster fälschte einen Schuss von Ty Wishart unmittelbar vor Jerry Kuhn ab, so dass die Hartgummischeibe unhaltbar ins Netz trudelte (7.). Und die Gäste hatten augenscheinlich Blut geleckt. Kaum hatten die Hauptschiedsrichter die Partie wieder freigegeben, jubelten die Gäste erneut. Kevin Lavallee tanzte leichtfüßig durch die Kasseler Abwehrreiben, schlenzte die Scheibe auf den langen Pfosten, wo Luca Gläser den Rebound nur 33 Sekunden nach dem Führungstreffer zum 2:0 veredelte (8.). Die beste Chance auf ein Kasseler Tor bot sich Brett Cameron, der, sehenswert von Joel Keussen angespielt, im Alleingang an Luka Gracnar scheiterte.

Das zweite Drittel präsentierte sich dann unter völlig anderen Vorzeichen. Wie verwandelt kamen die Huskies aus der Kabine und wurden gleich im ersten Angriff mit dem Anschlusstreffer durch Mitch Wahl belohnt. Der Ex-Eispirat hatte Gracnar im Konter keine Chance gelassen und ins lange Eck versenkt (21.). Die Huskies drängten in der Folge auf den Ausgleich, doch der stoisch ruhige Gracnar war immer wieder Endstation der Kasseler Angriffsbemühungen. Kurz vor Drittelende hätten die Gäste den zwei Tore Vorsprung beinahe wiederhergestellt, doch Patrick Pohl scheiterte beim Strafschuss am ebenfalls gut aufgelegten Jerry Kuhn (38.).

Im Schlussdrittel drückten die Huskies auf den Ausgleich, doch was die Mannen von Tim Kehler auch versuchten, es wollte nicht gelingen. Selbst eine 90-sekündige 5-gegen-3-Überzahl konnten die Hausherren nicht in Zählbares ummünzen. Die besten Chancen vergaben Wahl (44.), Keussen (46.) sowie abermals Wahl (50.), so dass die Huskies sich nach 60 Minuten mit 1:2 geschlagen geben mussten und damit auch das dritte Crimmitschau-Duell der laufenden Saison als Verlierer beendeten.

Zeit zum Ausruhen bleibt den Huskies jedoch nicht. Bereits am Sonntag steht die Auswärtsfahrt zu den Ravensburg Towerstars auf dem Programm.