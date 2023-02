Huskies fÃ¼r Bad Nauheim eine Nummer zu groÃŸ

Kassel. (PM Huskies) Mit 8:2 (2:1, 4:0, 2:1) behalten die Kassel Huskies im Hessenderby die Oberhand und feiern damit den dritten Sieg im vierten...

Kassel. (PM Huskies) Mit 8:2 (2:1, 4:0, 2:1) behalten die Kassel Huskies im Hessenderby die Oberhand und feiern damit den dritten Sieg im vierten Duell der beiden hessischen Kontrahenten.

5085 Zuschauer bringen jede Menge Energie in die sehr laute Eissporthalle. Diese Energie überträgt sich direkt auf das Eis. Für die Huskies ist Jerry Kuhn zum ersten Mal zur Stelle. Vorn hat Jamie Arniel eine super Gelegenheit für die Nordhessen, doch Felix Bick im Nauheimer Gehäuse ist ebenfalls auf dem Posten. Harte Checks von beiden Seiten prägen die Anfangsphase. Dann zieht Thomas Reichel seitlich ab, scheitert jedoch. Der junge Stürmer versucht es direkt nochmal. Dieses Mal ist im Nachschuss jedoch Hans Detsch zur Stelle, trifft genau zum richtigen Zeitpunkt zur etwas unverhofften ECK-Führung (6.). Die Gäste benötigen nicht lange für die Antwort. Christoph Körner trifft zum 1:1 Ausgleich (10.). Die Schlittenhunde machen daraufhin Druck und erspielen sich gute Chancen. Zum ersten Mal am Abend ruft dann die Strafbank für beide Teams – weiter geht es im vier gegen vier. Den vorhanden Platz nutzt Joel Lowry am besten, schießt den Puck unter das Dach des Nauheim-Tors und bringt die Huskies zurück in Front – ein schöner Treffer und Handgelenksschuss aus dem Lehrbuch (14.) Die Huskies halten die Geschwindigkeit unglaublich hoch.

Im zweiten Drittel enteilt Keck und läuft allein auf Bick, der Gäste-Goalie bleibt Sieger. Klasse herausgespielt erhöhen die Hausherren dennoch auf 3:1. Tim McGauley spielt auf Joel Lowry, der die Übersicht behält und Jake Weidner bedient, welcher letztlich vollendet (25.). Die Nordhessen sind nun weiter am Drücker und in Überzahl. Trotzdem hat Nauheim eine gefährliche Konterchance – dann wieder die Huskies im Gegenzug. Es geht hin und her. Ein abgefälschter Schuss von Steven Seigo führt zum Powerplay-Treffer für den ECK – 4:1 (28.) Der Hauptrundenmeister spielt weiter nach vorn – Müller, Faber und Seigo fordern Bick. Die Blau-Weißen sind dann in Unterzahl gefordert und laufen einen gefährlichen Konter – Lowry verpasst haarscharf ein Zuspiel von Weidner. Darren Mieszkowski ist es dann, der kurz darauf eiskalt bleibt und per Shorthander zuschlägt – der elfte Unterzahltreffer für die Huskies in der laufenden Saison! Es steht 5:1 (36.) Die Huskies überstehen die Unterzahl und schlagen auch noch zum vierten Mal im zweiten Drittel zu – Hans Detsch trifft zum 6:1 (38.). Was für ein Mittelabschnitt der Huskies!

Zum Start in das letzte Drittel wechselt Harry Lange auf der Torhüterpositon – Rihards Babulis ist nun zwischen den Pfosten. Schnell treffen die Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend. Daniel Wieß vollendet mit viel Platz zum 2:6 aus Nauheimer Sicht (42.). Das Team aus der Wetterau präsentiert sich nun dynamischer und um Schadensbegrenzung bemüht. Kurz nach der ersten Kasseler Chance im Schlussdrittel fällt dann ein kurioser Treffer zum 7:2 – Thomas Reichel bringt den Puck einfach mal Richtung Slot und Babulis fälscht den Puck äußerst unglücklich selbst in sein Tor ab (45.) Klasse herausgespielt fäll der achte Treffer. Tim McGauley eröffnet auf Lowry, der Jake Weidner mit einem schönen Zuspiel bedient (47.) Die Huskies lassen bis zum Schluss garnichts mehr anbrennen und feiern einen grandiosen Heimsieg.

Am kommenden Sonntag gastieren die Schlittenhunde bei den Bayreuth Tigers (17:00 Uhr) bevor Tags darauf bereits das nächste Auswärtsspiel und Nachholspiel beim ESV Kaufbeuren ansteht (19:30 Uhr).

Tore:

1:0 Detsch (Preto, Reichel – 6. Min.)

1:1 Körner (Köhler, Hickmott – 10. Min.)

2:1 Lowry (Tramm, McGauley – 14. Min.)

3:1 Weidner (McGauley, Lowry – 25. Min.)

4:1 Seigo (Keck – 28. Min.)

5:1 Mieszkowski (Geischeimer – 36. Min.)

6:1 Detsch (Reichel – 38. Min.)

6:2 Weiß (Steck, Pauli – 42. Min.)

7:2 Reichel (Tramm, Detsch – 45. Min.)

8:2 Weidner (McGauley, Lowry – 47. Min.)

