Huskies feiern zweiten Heimsieg â€“ 4:1 gegen Dresden

Kassel. (PM Huskies) Mit einer konzentrierten Leistung haben die Kassel Huskies verdient den zweiten Heimsieg der noch jungen DEL2-Saison 2020/21 eingefahren. Mit 4:1 (2:1/0:0/2:0) setzten sich die Nordhessen am Ende gegen die Dresdner Eislöwen durch.

Bei den Huskies feierte Kapitän Denis Shevyrin sein Saisondebüt. Ebenfalls wieder mit dabei war Nathan Burns. Der Center der dritten Reihe hatte nach wenigen Sekunden bereits den Führungstreffer auf der Kelle. Doch aus dem Gewühl vor dem erst 17-jährigen Eislöwen-Goalie Nick Jordan Vieregge brachte Burns die Scheibe nicht über die Linie. Besser machte es aus Huskies-Sicht Stephan Tramm. Der Verteidiger nagelte nach Moritz Müller-Vorarbeit die Scheibe aus dem rechten Bullykreis über Vieregges Schulter zum 1:0 in die Maschen (9.). Die verdiente Führung der Huskies hielt bis Ende des ersten Drittels. In Unterzahl blocke Troy Rutkowski zunächst einen Hanusch-Schuss stark, der Abpraller landete aber genau auf der Kelle von Toni Ritter. Der Ex-Husky brauchte nur noch einschieben (16.). Doch eine Antwort der Huskies folgte prompt. Nachdem die Eislöwen ein zwei-auf-eins Konter ungenutzt ließen, zeigten die Hausherren den Sachsen, wie man eine solche Situation ausspielt. Nach schöner Kombination von Marcel Müller und Corey Trivino netzte der Kanadier zum 2:1 ein (18.).

Im zweiten Drittel neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Die Huskies machten die neutrale Zone gut zu und ließen die Gäste nur schwer zum Aufbau kommen. Beste Chancen der Kasseler vergaben Trivino aus dem Slot und Michi Christ, der freistehend vor Vieregge die Scheibe nicht im Tor unterbringen konnte. Auf der Gegenseite war die gut aufgelegte Huskies-Defensive um Goalie Jerry Kuhn stets auf dem Posten.

In einem intensiv geführten Spiel starteten die Gäste gut ins Schlussdrittel. Jedoch fanden die Eislöwen, wie bei einer Dreifach-Chance in der 50. Minute, zumeist in Jerry Kuhn ihren Meister. Fünf Minuten vor dem Ende sorgten die Huskies dann für die Vorentscheidung. Ein starkes Zuspiel von Dominik Tiffels verwertete Lukas Laub zu seinem ersten Treffer im blau-weißen Trikot. Zwei Minuten später legte der Neuzugang noch seinen zweiten Treffer nach. Nach dem Nathan Burns die Scheibe hinter dem Eislöwen-Tor aufgenommen hatte und den vor dem Gehäuse freistehenden Laub bediente, schob der 26-Jährige das Spielberät locker durch die Beine Vieregges zum 4:1 Endstand.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen den EHC Freiburg vor anderthalb Wochen fuhren die Kassel Huskies verdient den zweiten Heimsieg der Saison ein. Weiter geht es für die Mannschaft von Tim Kehler am Sonntag ab 17 Uhr bei den Ravensburg Towerstars – live bei SpradeTV.

Eislöwen belohnen sich in Kassel nicht

Dresden. (PM Eislöwen) Die Eislöwen müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg in der DEL2 warten.

In Kassel konnten sich die Blau-Weißen nicht für einen couragierten Auftritt belohnen und mussten sich am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Im Tor durfte erstmals in dieser Saison der 17-jährige Nick Jordan Vieregge beginnen. Verzichten mussten die Eislöwen in Kassel auf die verletzten Arne Uplegger, Vladislav Filin, Steven Rupprich und Alexander Dotzler.

Die Huskies erwischten den besseren Start in die Partie, hatten nach wenigen Sekunden bereits die erste Chance. Vieregge war aber sofort zur Stelle, entschärfte die Möglichkeiten der Nordhessen. Machtlos war der 17-Jährige aber in der neunten Spielminute. Moritz Müller, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, spielte Stephan Tramm vor dem Dresdner Tor frei. Der Kasseler ließ Vieregge mit seinem Schuss über die Schulter keine Chance. Die Eislöwen mussten sich aber nur kurz schütteln und drängten auf den Ausgleich. Als Ryan Olsen wegen eines Wechselfehlers auf der Bank saß, traf Toni Ritter per Nachschuss zum verdienten 1:1 in Überzahl (16.). Die Freude darüber währte aber nicht lange. Corey Trivino schloss einen Kasseler Konter zur erneuten Huskies-Führung (18.) erfolgreich ab.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Eislöwen den Druck, wollten den schnellen Ausgleich. Der wollte aber nicht fallen. Auf der Gegenseite parierte Vieregge erneut mehrfach stark.

Im dritten Drittel schenkten sich beide Teams weiter Nichts, die großen Torchancen konnten sich aber weder die Eislöwen noch Kassel erarbeiten. Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe. In den Schlussminuten drängten die Eislöwen mehr und mehr auf den Ausgleich, mussten aber auf der Gegenseite den dritten Gegentreffer hinnehmen. Bei angezeigter Strafe traf Lukas Laub (55.) und stellte mit seinem zweiten Treffer (58.) zum 1:4-Endstand.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir hatten uns natürlich mehr erhofft. Leider haben wir nie so richtig unsere defensive Ordnung gefunden, dadurch hatte Kassel häufiger vor dem Tor einen Spieler frei. Aber meine Mannschaft hat wieder alles gegeben und gezeigt, dass sie auch mit einem Top-Team wie Kassel mithalten können. Das Ergebnis ist am Ende leider auch zu deutlich.“

Zum besten Spieler haben die Eislöwen-Fans in der App Nick Jordan Vieregge gewählt.

Weiter geht es für die Dresdner Eislöwen am Sonntag 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim. SpradeTV wird die Partie live übertragen.