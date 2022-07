Hunter Miska wechselt an den Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club hat die Torhüterposition für die kommende Saison besetzt: In der Spielzeit 2022/23 wird der 27-jährige Hunter Miska...

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club hat die Torhüterposition für die kommende Saison besetzt: In der Spielzeit 2022/23 wird der 27-jährige Hunter Miska das Tor der Straubing Tigers hüten, der die Erfahrung von 113 Spielen in der AHL und 6 Partien in der NHL mit in die Gäubodenstadt bringt.

Der US-Amerikaner begann seine Profi-Karriere in verschiedenen Junioren-Ligen in den USA und Kanada. In der Saison 2017/18 lief Hunter Miska erstmals für die Tucson Roadrunners, dem Farmteam der Arizona Coyotes, in der American Hockey League auf. In der folgenden Spielzeit feierte er dort sein NHL-Debüt. Seit der Saison 2019/20 war der 27-Jährige in der Organisation der Colorado Avalanche unter Vertrag, wo er in insgesamt 52 AHL-Partien bei den Colorado Eagles und in 5 Partien bei den Utah Grizzlys in der ECHL zum Einsatz kam. In der Saison 2021/22 hütete er zudem fünf Mal das Tor der Colorado Avalanche in der NHL.

„Hunter ist ein etablierter AHL-Goalie, der aus einer hervorragenden Organisation zu uns wechselt und die Erfahrung aus verschiedenen Ligen nach Straubing bringt. Ich freue mich, ihn und seine Familie schon bald am Pulverturm willkommen zu heißen“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Hunter Miska wird mit der Nummer 35 für die Straubing Tigers auflaufen.