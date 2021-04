Hockey-Wetten in Deutschland: Was ist das Besondere und welche Strategie zu wÃ¤hlen

Anzeige Einwohner Deutschlands setzen lieber auf Fußball als auf Hockey. Dies ist vor allem auf die Popularität dieser Sportarten zurückzuführen. Dennoch sind Hockeywettbewerbe für...

Einwohner Deutschlands setzen lieber auf Fußball als auf Hockey. Dies ist vor allem auf die Popularität dieser Sportarten zurückzuführen. Dennoch sind Hockeywettbewerbe für Wettfans manchmal interessanter und attraktiver. Benutzer, die Slots und Online-Shows bevorzugen, können die nützlichen Informationen der kasyn Online-Aggregator-Site bestencasinoohnelizenz.com verwenden. Dank ihm können Sie den besten Ort auswählen, um Spielautomaten zu starten. Bei Hockey-Wetten gibt es mehrere wichtige Punkte.

Merkmale von Hockeyspielen

Bevor Sie das Büro des Buchmachers betreten, sollten Sie überlegen, wie die Spiele gespielt werden. Es wird empfohlen, auf Sportereignisse starker Ligen zu achten – skandinavische Länder, Russland, Tschechische Republik, Kanada, USA usw. Teams aus diesen Ländern zeigen stabilere Ergebnisse. Die deutsche Meisterschaft kann auch für Wetten in Betracht gezogen werden, aber das aktuelle Niveau der Mannschaften erhöht die Wahrscheinlichkeit einer „Zufälligkeit“.

Wenn die Meisterschaft ausgewählt ist, sollten Sie die Hauptmerkmale von Hockey-Wetten herausfinden. Sie sind:

Die besten Quoten für das Ergebnis werden während der regulären Spielzeit angegeben (keine Überstunden und keine Schießerei).

· Im Durchschnitt erzielen die Teams 7 bis 13 Tore pro Spiel, was es schwierig macht, das genaue Ergebnis vorherzusagen.

· Die stabilsten Wetten beziehen sich auf das Endergebnis (Gewinn, Unentschieden, Verlust) oder auf die Gesamtsumme.

· Durch die Regelmäßigkeit der Besprechungen können Sie den Status der Teams genauer analysieren und mehr Wetten abschließen.

· Handicap ist auch bei Wettern gefragt.

Es sei daran erinnert, dass im Eishockey eine größere Abhängigkeit von den einzelnen Aktionen der Spieler besteht als von der Strategie der gesamten Mannschaft. Dies ist auf die geringere Anzahl von Personen zurückzuführen, die im Vergleich zu Fußball, Rugby und anderen Mannschaftssportarten auf dem Eis beteiligt sind.

Was sind die Wetten auf Hockey

Trotz der Tatsache, dass Wettanbieter 2-3 Hauptarten von Wetten bevorzugen, können Buchmacher eine Reihe zusätzlicher Optionen anbieten. Neben dem Ergebnis, der Gesamtzahl und dem Handicap ermöglicht der Buchmacher die Vorhersage der folgenden Ergebnisse:

· Die genaue Anzahl der Ziele;

· Wer wird zuerst punkten?

· In welche Phase wird das Team gehen?

· Das Ergebnis jeder Periode separat;

· Anzahl der Löschungen;

· Genaue Spielpunktzahl.

Erfahrene Wetter sind der Meinung, dass man keine „exotischen“ Wettarten wählen sollte. Ergebnis, Gesamt oder Handicap sind am besten geeignet. Sie sind aufgrund der oberflächlichen Analyse der vorherigen Ergebnisse der betreffenden Teams vorhersehbarer.

Gesamt- oder reguläre Zeitwetten

Es ist zu beachten, dass es im Hockey üblich ist, die Hauptzeit und das Gesamtergebnis des Spiels zu trennen. Der Hauptteil des Spiels besteht aus drei Perioden von jeweils 20 Minuten. Und dieser Teil kann mit drei Ergebnissen enden: dem Verlust des Teams, seinem Sieg oder einem Unentschieden. Zu diesem Zeitpunkt geben die Buchmacher die besten Chancen, da mehr Ergebnisse vorhergesagt werden.

Das Wesentliche bei Hockeyspielen ist jedoch, dass sie nicht unentschieden enden können. Wenn die Teams in drei Perioden die gleiche Anzahl an Toren erzielt haben, geht das Spiel in die Verlängerung. Einfach gesagt, das ist zusätzliche Zeit. Wer in der Verlängerung punktet, gewinnt. Und wenn die Verlängerung unentschieden endet, geht das Spiel in die Schießphase (analog zu einem Elfmeter im Fußball).

Somit hat das Gesamtergebnis eines Hockeyspiels nur zwei Ergebnisse – Sieg oder Niederlage. Aus diesem Grund bieten Buchmacher weniger günstige Chancen für die Gesamtergebnisse.

Worauf Sie achten müssen

Hockeysportveranstaltungen finden durchschnittlich 2-3 mal pro Woche statt. Dies ermöglicht es, den aktuellen Status des Teams genauer einzuschätzen. Bei der Entwicklung Ihrer eigenen Strategie sollten Sie einige andere wichtige Aspekte berücksichtigen:

· Verletzungen von Spielern. 5 Leute spielen auf dem Eis. Daher beträgt die Verletzung eines der Hauptakteure 20% Schaden im Team. Gleichzeitig sind 11 Personen im Fußball auf dem Spielfeld. Wenn einer von ihnen eliminiert wird, beträgt der Schaden 8-9%. Bevor Sie eine Wette abschließen, müssen Sie untersuchen, welche Eishockeyspieler ihrem Verein nicht helfen können.

· Turnierposition. Wenn ein Verein um die Meisterschaft kämpft oder kurz vor dem Abstieg steht, hat er eine große Motivation zu gewinnen.

· Teamdynamik. Sie sollten untersuchen, welche Ergebnisse der Verein in der aktuellen Saison zeigt (Anzahl der Tore, Position in der Tabelle, Spielplan usw.).

Es wird empfohlen, eine eigene Hockey-Wettstrategie zu entwickeln. Am besten konzentrieren Sie Ihre Energie auf 1-2 starke Meisterschaften. Die Regelmäßigkeit der Spiele ermöglicht es Ihnen, häufig Wetten abzuschließen und Ihre Bank schnell zu entwickeln.

Gesamt- und Gesamtergebnis

Für Anfänger wird empfohlen, bei zwei Arten von Wetten „die Hand zu füllen“ – insgesamt und das Gesamtergebnis des Spiels. Dies sind die Parameter mit der geringsten Varianz und die am einfachsten vorherzusagende. Sie können beispielsweise 3-5 Teams nehmen und verfolgen, wie viele Tore sie in den letzten 10 Spielen erzielt haben. Wenn der Durchschnitt mehr als 4 beträgt, können Sie die Summe sicher über 5,5 und weiter auswählen. Hockey überrascht selten mit 3-4 Toren pro Spiel.

Das Gesamtergebnis des Spiels (nach Überstunden und Schießereien) hat eine Standardchance von 50% für jede Mannschaft. Angesichts dieser Grundlinie und der Dynamik der Gegner können Sie Daten darüber erhalten, wer rein mathematisch die meisten Gewinnchancen hat.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

