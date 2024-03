Herber Verlust fÃ¼r die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Das ist ein schwerer Schlag für die Verantwortlichen, Mitspieler und Fans des ERSC Amberg: Torhüter und Publikumsliebling Timon Bätge wird den...

Amberg. (PM ERSC) Das ist ein schwerer Schlag für die Verantwortlichen, Mitspieler und Fans des ERSC Amberg: Torhüter und Publikumsliebling Timon Bätge wird den Eishockey-Bayernligisten zur kommenden Saison verlassen und in die Oberliga wechseln, wo er einen Profi-Vertrag erhalten soll.

„Wir haben wirklich alles in unserer Macht stehende versucht, Timon halten zu können, auch unser Angebot entsprechend angehoben“, erklärt Ambergs sportlicher Leiter Chris Spanger. Letztendlich hätte der sportliche Anreiz eine Klasse höher den Ausschlag gegeben. „Timon hat sehr lange überlegt und es fällt ihm auch nicht leicht, aber er will diese Chance einfach nutzen“, so Spanger weiter.

Bätge stand in der „Corona“-Saison 2020/21 erstmals im ERSC-Tor, avancierte über die weiteren Jahre oft zum Garanten für Amberger Erfolge. In der Spielzeit 2022/23 wurde er sogar zum „Spieler der Saison“ in der Bayernliga gekürt. In Amberg soll er jederzeit willkommen sein, verspricht Spanger: „Timon ist menschlich ein toller Charakter und über seine sportlichen Qualitäten brauchen wir gar nicht zu diskutieren“.

Bätges neuer Verein soll bekanntgegeben werden, sobald alle Modalitäten geklärt sind.