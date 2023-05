Heilbronner Falken verpflichten Topscorer-Zwillinge aus Duisburg

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken haben sich die Dienste der Zwillingsbrüder Pontus und Linus Wernerson Libäck gesichert. Beide Spieler unterzeichneten einen Einjahresvertrag in...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken haben sich die Dienste der Zwillingsbrüder Pontus und Linus Wernerson Libäck gesichert.

Beide Spieler unterzeichneten einen Einjahresvertrag in Heilbronn und werden für die Falken mit den Rückennummern 8 und 9 auf Torejagd gehen.

Zuletzt standen die 31-jährigen Stürmer im Kader der Füchse Duisburg, wo sie sich am Ende der vergangenen Oberliga-Hauptrunde unter den besten Zehn der Topscorer befanden. Während Linus mit 32 Toren und 54 Assists aus 49 Spielen den sechsten Platz belegte, schaffte es Pontus mit 33 Toren und 61 Assists aus 53 Spielen auf Platz drei der Rangliste.

Auch vor ihrem Engagement in der Oberliga Nord hatten die beiden Schweden jeweils immer für dieselbe Mannschaft auf dem Eis gestanden. Nach ihrer Jugendzeit beim Hudiksvalls HC spielten die gebürtigen Söderhamner von 2012 bis 2020 für verschiedene Vereine in der dritten schwedischen Liga, bevor sie zur Saison 2020/2021 zum Kitzbüheler EC in die Alps Hockey League wechselten. Die Saison beendeten die Wernerson Libäck Brüder dann aber wieder in der schwedischen dritten Liga, wo sie auch die Saison 2021/2022 begannen. Im Laufe dieser Spielzeit wechselten die zwei 1,76 m großen Angreifer zum finnischen Zweitligisten IPK.

Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „Mit Pontus und Linus konnten wir unsere absoluten Wunschkandidaten für zwei der drei Kontingentstellen verpflichten. Wir freuen uns sehr, dass sie ab der kommenden Saison Teil des Falken-Teams sein werden. Nächste Woche werden weitere Infos zur sportlichen Ausrichtung folgen.“

