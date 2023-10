Heilbronner Falken erstmals zu Gast in Lindau

Artikel anhören Lindau (EVL) Zwei Topteams warten am kommenden Wochenende als Gegner auf die EV Lindau Islanders: Los geht es für Islanders zu Hause...

Lindau (EVL) Zwei Topteams warten am kommenden Wochenende als Gegner auf die EV Lindau Islanders: Los geht es für Islanders zu Hause am Freitag (20. Oktober / 19:30 Uhr) gegen die Heilbronner Falken.

Am Sonntag (22. Oktober / 16 Uhr) reisen die Inselstädter dann noch zum altehrwürdigen SC Riessersee, einem weiteren Topteam der Oberliga Süd. Beide Spiele können im kostenpflichten Livestream via SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

DEL2-Absteiger Heilbronn gastiert erstmals in der Lindauer BPM ARENA. Vor Saisonbeginn trafen beide Teams bei einem Testspiel erstmals aufeinander, da behielt Heilbronn mit 3:1 knapp die Oberhand. Am Freitagabend kommt es beim Aufeinandertreffen dieser beiden Teams zur Punktspiel-Premiere.

Die Falken stehen nach sieben Spieltagen genau da, wo man sie auch erwartet hat, nämlich auf Platz zwei der Tabelle hinter den Blue Devils Weiden. Denn trotz des Abstiegs und großen Veränderungen im Kader liest sich die Teamaufstellung der Falken wie eine Mannschaft aus einer höheren Liga. Angefangen mit Goalie Patrick Berger, der schon für Landshut und Regensburg in der DEL2 im Tor stand, über den erfahrenen Thomas Supis in der Verteidigung oder auch die Stürmer Frédérik Cabana, Robin Just und Sam Verelst steht viel Qualität im Heilbronner Kader. Gefährlich sind auch die beiden Zwillinge Linus und Pontus Wernerson Libäck aus Schweden.

Gegen den Absteiger und Titelaspiranten Heilbronn haben die Schützlinge von John Sicinski nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Wenn die Lindauer über 60 Minuten eine stabilen Defensive, volle Konzentration und eine gute Chancenverwertung auf das Eis der BPM ARENA bringen, dann sind auch gegen den Favoriten und das Topteam aus Baden-Württemberg wieder Punkte drin.

Nicht weniger schwer für die Lindauer wird die Auswärtsfahrt am Sonntag an die Zugspitze zum SC Riessersee. Der Verein, welcher dieses Jahr sein 100-Jähriges feiert, steht in der Tabelle aktuell zwar hinter den Lindauern, ist in diesem Duell aber aufgrund seiner exzellenten Einzelspieler sicherlich als leichter Favorit anzusehen. Dennoch wollen die Islanders nach einer kleinen Durststrecke endlich mal wieder Punkte aus dem Olympia-Eissport-Zentrum (OEZ) entführen. Dies wird aber sicherlich kein Spaziergang, denn mit Andreas Mechel holte man sich einen weiteren starken Goalie an die Seite von Ex-Islanders Michael Boehm. In der Offensive sind die beiden Tschechen Lubor Dibelka und Robin Soudek schon wieder in Torlaune, sodass die Defensive der Lindauer, wie gegen die Falken ordentlich Druck bekommen wird.

Verstecken werden sich die Lindauer aber gegen Heilbronn und in Garmisch keinesfalls, denn man konnte bisher mit allen Gegnern mitspielen, wenngleich auch noch nicht so viele Punkte auf dem Konto stehen wie es hätten sein könnten. Aber das sieht man im Lager der Lindauer trotzdem auch mit einem lachenden Auge, denn 9 Punkte nach 6 Spieltagen hatte man in den bisher sieben Spielzeiten der Oberliga zu diesem Zeitpunkt noch nie.

