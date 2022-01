Hamburg: VertragsauflÃ¶sung mit Tobias Schmitz / Spielverlegung gegen Rostock

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Tobias Schmitz aufgelöst. Der Verteidiger kam im Sommer 2021 vom DEL2-Club Bayreuth Tigers an...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Tobias Schmitz aufgelöst.

Der Verteidiger kam im Sommer 2021 vom DEL2-Club Bayreuth Tigers an die Elbe. Bei den Crocodiles lief der 24-Jährige lediglich in elf Spiel auf, erzielte ein Tor und sammelte drei Assists.

Die Crocodiles Hamburg wünschen Tobias Schmitz für die persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

Neuterminierung des Spiels gegen die Rostock Piranhas

Die Mannschaft von Trainer Henry Thom hat in dieser Woche einen weiteren Spieltermin dazubekommen. Die Rostock Piranhas gastieren am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Eisland Farmsen. Damit holen die Crocodiles das durch den Corona-Ausbruch verlegte Spiel vom 14.01.2022 nach, das ursprünglich in Rostock stattgefunden hätte. „Damit wir nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auswärts spielen müssen, haben die Rostocker das Heimrecht mit uns getauscht. Am 01.03.2022 spielen wir dann in Rostock statt im Eisland Farmsen. Wir bedanken uns herzlich bei den Piranhas für die gute Zusammenarbeit“, so Geschäftsführer Sven Gösch.