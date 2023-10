Haie: NÃ¤chstes Heimdoppel und in der CHL gegen Lukko

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Nach der Champions Hockey League geht es für die Haie wieder mit dem Ligaalltag weiter. Am Wochenende warten zwei...

Innsbruck. (PM Haie) Nach der Champions Hockey League geht es für die Haie wieder mit dem Ligaalltag weiter. Am Wochenende warten zwei Heimspiele.

Die Haie haben morgen und Samstag zwei Heimspiele vor der Brust. Zuerst geht es am Freitag zum ersten Mal in dieser Saison gegen die Vienna Capitals, also jenen Gegner, gegen den die Tiroler in der vergangenen Saison das bittere Playoff-Aus hinnehmen mussten. Stürmer Lukas Bär: „Gegen die Caps ist es immer etwas Besonderes, da hat sich in den letzten Jahren schon eine gewisse Rivalität entwickelt. Und nach der letzten Saison haben wir natürlich noch eine Rechnung offen.“ Klar ist das Ziel, das sich die Haie für dieses Wochenende gesteckt haben. „Natürlich sechs Punkte, das wollen wir immer. Aber wir es warten zwei ganz schwere Spiele auf uns, da braucht es beide Male Topleistungen“, ist sich Bär sicher.

Caps mit holprigem Start

Seit dem Playoff-Duell hat sich bei den Vienna Capitals einiges getan. Mit Marc Habscheid kam im Sommer ein neuer Coach, alle Legionäre wurden ausgetauscht. Die Caps gingen also runderneuert in die neue Saison. Da haben die Wiener in den letzten Wochen hart zu kämpfen. Viele Verletzungen schwächten die Caps, zuletzt mussten sie sechs Niederlagen in Serie einstecken. „Das war eine schwierige Zeit, wir sind dadurch aber noch mehr zusammengerückt“, meint Caps-Verteidiger Nico Brunner. Für den Auswärtstrip nach Innsbruck und Pustertal haben sich die Wiener, trotz dünner Personaldecke, einiges vorgenommen. „Wir wollen einfache, smarte Auswärtsspiele abliefern und natürlich Punkte mitnehmen“, so Brunner.

Nach dem Spiel gegen die Caps empfangen die Haie bereits am Samstag Fehérvár in der TIWAG Arena. Nach dem 0:3 im ersten Saisonduell brennen die Tiroler auch hier auf Revanche.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Vienna Capitals

Freitag, 20.10.2023, 19.15 Uhr – TIWAG Arena

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Hydro Fehérvár AV19

Samstag, 21.10.2023, 17.30 Uhr – TIWAG Arena

Haie gegen Lukko!

Der Achtelfinalgegner des HC TIWAG Innsbruck in der Champions Hockey League steht fest. Die Haie treffen auf Lukko!

Seit dem späten Abend steht der Gegner des HC TIWAG Innsbruck in der Champions Hockey League fest. Die Haie bekommen es mit dem finnischen Topklub Lukko Rauma zu tun. Die Spieltermine für das Hin- und das Rückspiel sind 14./15. November und 21./22. November. Die genaue Ansetzung erfolgt noch.

Lukko beendete den Grunddurchgang der CHL mit fünf Siegen aus sechs Spielen auf Rang drei. Einzig gegen den ersten der Regular Season, Adler Mannheim, setzte es eine klare 0:6-Niederlage. Die Haie belegten Rang 14.

Tirols Eishockeyfans können sich wieder auf einen der besten Klubs Europas freuen, für das Team um Coach Mitch O’Keefe werden die Finnen mit Sicherheit eine ganz harte Nuss.

