Hagen Kaisler verlÃ¤sst die Eispiraten Verteidiger wechselt innerhalb der DEL2

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Hagen Kaisler werden nach nur einer Saison wieder getrennte Wege gehen.

Der 24-jährige Verteidiger wird sich in der kommenden Spielzeit einem anderen DEL2-Club anschließen.

Hagen Kaisler kam im letzten Sommer vom EHC Red Bull München an die Waldstraße. Hier avancierte der gebürtige Düsseldorfer mit der Rückennummer 33 zu einem Dauerbrenner in der EispiratenHintermannschaft und absolvierte alle 52 Hauptrunden-Partien, in denen er zwölf Torvorlagen beisteuern konnte.

Wir danken Hagen Kaisler für seinen Einsatz im Eispiraten-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft, sowohl sportlich als auch privat, alles Gute.