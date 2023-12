GroÃŸe Bescherung: Huskies gewinnen deutlich gegen Regensburg

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Weihnachtstage waren am heutigen Abend die Eisbären aus Regensburg zu Gast in der Nordhessen Arena. Besonders...

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Weihnachtstage waren am heutigen Abend die Eisbären aus Regensburg zu Gast in der Nordhessen Arena.

Besonders durch ein starkes Mitteldrittel der Schlittenhunde setzten diese sich am Ende deutlich durch. Für Kassel trafen acht verschiede Spieler, lediglich Lowry war doppelt erfolgreich.

Die Huskies starteten mit einem klare Übergewicht in die Partie, kamen in den ersten Minuten aber zu keinen vielversprechenden Abschlüssen. Gleich mehrere Highlights bot dann die sechste Spielminute. Zuerst hatten die Gäste ihre erste Gelegenheit, dann verpasste Brune auf der anderen Seite den Puck knapp. Noch in der selben Minute fiel dann dennoch der erste Treffer für die Schlittenhunde. Nach einem Querpass von Faber an der blauen Linie entlang trifft Keussen per Schlagschuss ins rechte Eck zur Führung. Erheblichen Anteil an diesem Treffer hatte auch Detsch, welcher McCollum die Sicht lange versperrte. Kurz vor dem Powerbreak hatten die Eisbären ihre nächste Chance, allerdings verhinderte Maurer mit einem starken Save gegen den Wraparound-Versuch von Demetz den Ausgleich (9.). Etwas später versprang den Huskies in eigener Überzahl der Puck und so mussten sie zunächst den Ausgleich durch einen Alleingang von Eisbären-Top-Scorer Yogan hinnehmen (17.). Noch in der selben Überzahlsituation stellten sie die alte Führung jedoch auch wieder her. Nach einem mehrfach abgefälschten Puck behielt Mieszkowski die Übersicht und konnte zum 2:1-Pausenstand einschieben (17.).

Auch im zweiten Drittel waren die Schlittenhunde die eindeutig spielbestimmende Mannschaft, kamen aber zunächst zu keinen großen Chancen. Das änderte sich dann in der zweiten Hälfte des Drittels drastisch. Zuerst erhöhte Lowry aus halbrechter Position auf 3:1 (30.), dann bereitete Keussen den ersten Treffer von Olsen in dieser Saison per sehenswertem Rückhandpass vor (31.). Nur wenige Sekunden später war Detsch nach einem Stretchpass von Brune erfolgreich und sorgte so für den dritten Treffer der Schlittenhunde in lediglich 88 Sekunden (32.). Die Gäste aus Regensburg hatten in einem anschließenden Powerplay mehrere Gelegenheiten den Rückstand zumindest zu verkürzen, Maurer und seine Vorderleute wussten dies jedoch zu verhindern. Gegen Ende des Drittels erzielten die Gastgeber zwei weitere sich ähnelnde Treffer. Zuerst war traf Preto per Rebound nach einem Schuss von Ahlroth (37.), dann tat Korte es ihm nach einem Schuss von Olsen gleich (38.). So gingen die Huskies mit einer 7:1-Führung in die zweite Pause.

Auch im Schlussdrittel ging das Toreschießen munter weiter. Zuerst traf die Top-Reihe der Gäste durch Trivino zum 7:2 (42.), dann folgte der nächste Doppelschlag der Schlittenhunde. Mit seinem ersten Saisontreffer erhöhte Seigo auf 8:2 (47.). Sein Schuss von der blauen Linie flog an allen Mit- und Gegenspielern vorbei, McCollum durch die Beine und so ins Tor. Lowry traf anschließend nach einem Pass von Weidner zum 9:2 (48.). Trotz des Spielstandes, beteiligten sich die Eisbären weiterhin aktiv am Spielgeschehen und so war es erneut Ex-Husky Trivino, welchem es gelang, Maurer ein zweites Mal zu bezwingen (49.). Eben dieser schnürte zwei Minuten vor Schluss sogar noch mit einem Rückhandschuss den Dreierpack (58.). Die Huskies agierten im letzten Drittel stellenweise zu fahrlässig, weswegen dieses Drittel an die Gäste aus Regensburg ging.

Tore:

1:0 Keussen (Faber, Spitzner – 6. Min.), 1:1 Yogan (SH – Girduckis – 17. Min.),

2:1 Mieszkowski (PP – Korte, Ahlroth – 17. Min.),

3:1 Lowry (Valenti, Dotter – 30. Min.),

4:1 Olsen (Keussen, Korte – 31. Min.),

5:1 Detsch (Brune, Bodnarchuk – 32. Min.),

6:1 Preto (Mieszkowski, Seigo – 37. Min.),

7:1 Korte (Olsen – 39. Min.),

7:2 Trivino (Yogan, Tippmann – 42. Min.),

8:2 Seigo (Spitzner, Mieszkowski – 47. Min.),

9:2 Lowry (Weidner, Müller – 48. Min.),

9:3 Trivino (Tippmann, Girduckis – 49. Min.)

9:4 Trivino (Yogan, Girduckis – 58. Min.)