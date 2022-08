Grizzlys stellen ihre neuen Saisontrikots vor

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Pünktlich ausgeliefert: Die neuen Trikots der Grizzlys Wolfsburg für die Saison 2022-2023 sind da. Die Bild- und Videoaufnahmen sind in dabei...

Die Bild- und Videoaufnahmen sind in dabei in den imposanten Türmen der Autostadt entstanden. Die Trikots sind ab sofort im Online Shop der Grizzlys erhältlich. Schwarz-Orange-Weiß – die Grizzlys Wolfsburg setzen auch in der kommenden Spielzeit auf ihre traditionellen Farben. Eines der drei Jerseys sticht dabei hervor. „Mit dem schwarzen Heimtrikot wollen wir dem Wunsch unserer Fans entsprechen und haben den Grizzly daher als Silhouette noch prominenter platziert“, erklärt Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Ebenfalls etwas verspielter ist das Auswärtstrikot, welches mit den Waben an das „elektrisierende“ Playoff-Jersey der Vorsaison erinnert und den Weg der Niedersachsen in Sachen Elektromobilität unterstreicht.

Das sogenannte 3rd-Jersey, also das Ausweichtrikot, besticht durch einen starken Orangeton – der Farbe der Grizzlys – und ein aufgeräumtes Design. „Ich denke, wir haben dieses Jahr eine gute Mischung gefunden und hoffen, dass jeder unserer Fans seinen Favoriten finden wird“, so Fliegauf.

Die Foto- und Videoaufnahmen für die Präsentation wurden in dieser Saison erstmalig in den Türmen der Autostadt erstellt. „Wir danken der Autostadt herzlich für diese wunderbare Möglichkeit. Die Kulisse war beeindruckend und stellt einen absolut außergewöhnlichen Rahmen dar“, bedankt sich der Grizzlys-Geschäftsführer.

Erhältlich sind die Trikots in der Spieler- und Fanversion. Bestelloptionen und weitere Informationen zu den Trikots gibt es hier.